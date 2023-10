Les loyers au pays ont augmenté en moyenne de 1,5 % d'août à septembre et de 11,1 % au cours de la dernière année pour atteindre 2149 $ par mois, selon un rapport de Rentals.ca et Urbanation. La hausse est plus faible toutefois à Montréal et à Toronto, notamment.

En guise de comparaison, le loyer moyen au Canada en septembre 2022 - tout type de propriété confondu - était de 1934 $.

La hausse annuelle est particulièrement marquée pour les appartements avec une chambre à coucher (+15,5 %; loyer moyen de 1905 $). Le coût d'un appartement de deux chambres a augmenté en moyenne de 13,1 % (loyer : 2268 $).

Il existe par ailleurs d'importantes variations régionales :

À Toronto, la hausse annuelle des loyers est de 2,3 % (loyer moyen : 2902 $), soit le plus faible taux en deux ans, indique le rapport.

En revanche, l'augmentation est de 28,9 % à Richmond (Grand Vancouver) et de 27,5 % dans Côte-Saint-Luc (Grand Montréal).

Hausse des loyers pour un appartement de 2 chambres (septembre 2022 à septembre 2023) Ville Hausse moyenne Loyer mensuel moyen Calgary 13,6 % 2182 $ Hamilton 7,3 % 2279 $ Montréal 7,4 % 2260 $ Oakville 26,3 % 3382 $ Ottawa 12,6 % 2515 $ Québec 15,2 % 1650 $ Regina 9,2 % 1373 $ Toronto 4,2 % 3411 $ Vancouver 11,1 % 3908 $ Windsor 11,5 % 1952 $ Source : Rapport de Rental.ca et Urbanation

Écart entre les provinces

Selon le rapport, la Nouvelle-Écosse (+15,4 %) et l'Alberta (+15,3 %) sont les provinces ayant connu la plus forte augmentation annuelle des loyers en septembre pour les appartements et les condominiums de location.

Le Québec suit avec 13 %, alors que le taux d'augmentation a ralenti en Ontario, passant de 9,9 % en août à 6,6 % en septembre.