La police intensifie ses patrouilles près des lieux de culte à Saint-Jean

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve-et-Labrador intensifie ses patrouilles autour des synagogues, des mosquées et d'autres lieux de culte, en raison de possibles actions de vandalisme et de manifestations en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas.

Le corps policier de la capitale terre-neuvienne mentionne qu'il a entendu de la part de leaders communautaires à Saint-Jean que le conflit suscite des inquiétudes dans la ville et les environs.

Aucun incident n'a été signalé à Terre-Neuve-et-Labrador, mais la Force constabulaire royale prétend avoir pris connaissance de rapports de vandalisme et d'appels à manifester dans d'autres provinces.