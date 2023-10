Un spectacle de cirque sur la neurodiversité est présenté à Nocturne

Le festival annuel Nocturne commence vendredi soir à Halifax et à Dartmouth. Quelque 80 projets sont à l'honneur jusqu'au 15 octobre.

Parmi ces représentations, on trouve un spectacle de cirque intitulé Sweatpants, auquel participe la comédienne acadienne Zoë Comeau.

Cette année, un groupe d'artistes dont elle fait partie ont mis en place ce spectacle collaboratif basé sur un conte de fée moderne écrit par l'auteur Sal Sawler, et adapté pour le cirque par l'acrobate basée à Halifax Vanessa Furlong.

La vie du personnage principal, Sweatpants, va comme on peut se l'imaginer avec un bébé qui n'arrête pas de pleurer, qui prend beaucoup de temps, de patience et de l'âme , explique Zoë Comeau.

Éventuellement, la mère de Sweatpants arrive, puis donne des conseils qui ne lui sont pas nécessairement utiles. C'est vraiment voir comment c'est d'être neurodivergent avec un enfant et quels sont les défis et les choses à surmonter.

Basée sur des expériences vécues, l'œuvre d'une vingtaine de minutes sera présentée plusieurs fois dans la soirée de samedi, au Musée maritime de l'Atlantique.

Ça va être un un peu de différentes choses, mais être vraiment smooth puis cool. C'est vraiment une belle histoire.

Œuvres multidisciplinaires

Traditionnellement, la soirée du samedi est la plus importante du festival, au cours de laquelle on retrouvera des œuvres de différentes disciplines comme la sculpture, la danse, la poésie, les contes, la musique et des installations artistiques.

Cette soirée-là, le public pourra aussi chanter du karaoké le temps d'une traversée dans le traversier entre Halifax Dartmouth, une activité prisée chaque année.

Des ateliers, de même qu'un panel de discussion sur l'art mi'kmaq seront aussi présentés pendant le festival.