La ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse a déposé le projet de Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial au premier jour de la rentrée législative de l’automne.

Le dépôt de ce projet de loi marque un moment historique pour notre communauté et un pas significatif vers un avenir meilleur.

Le projet de loi 321 promet une collaboration et des consultations entre le Conseil scolaire et le gouvernement pour tout ce qui a rapport avec la création ou la modification de politiques et de règlements qui touchent l’éducation en français de langue maternelle.

La loi, lorsqu'elle sera adoptée, protégera aussi le rôle actuel du CSAP et de son directeur général, en plus de créer un nouveau poste consacré à l’éducation en français au sein du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Ouvrir en mode plein écran Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg-Ouest, le 12 octobre 2021 à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Cette loi reconnaît le rôle du CSAP dans la sauvegarde des droits des minorités linguistiques et témoigne de l’engagement de notre gouvernement à préserver la langue française dans notre province , assure la ministre Becky Druhan. Nous avons travaillé étroitement avec le CSAP et l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie pour nous assurer qu'elle correspond aux besoins de la communauté francophone de la Nouvelle-Écosse.

L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés protège déjà le droit à l'éducation en français langue première, mais la Nouvelle-Écosse n’avait plus de loi pour encadrer le CSAP depuis l’abolition des conseils scolaires anglophones.

Le projet de loi des progressistes-conservateurs vient donc combler ce manque pour les 6300 élèves qui fréquentent les 23 écoles du seul conseil scolaire francophone de la province.

La Nouvelle-Écosse peut servir d’exemple pour l’ensemble du Canada , déclare Marcel Cottreau, président du CSAP. Ce projet de loi permettra de concrétiser l’unicité langagière et culturelle du CSAP.

Ouvrir en mode plein écran Marcel Cottreau est président du Conseil scolaire acadien provincial. Photo : Radio-Canada / Colette Deveau

En 2018, quand le gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse a décidé de réformer sa loi sur l'éducation, il a aboli sept de ses huit conseils scolaires, pour préserver seulement le CSAP .

Stephen McNeil avait ensuite promis une loi pour encadrer l'éducation en français. Puis il y a eu la pandémie, un changement de gouvernement et de longues discussions.

En 2022, alors que des membres du CSAP se préparaient à rencontrer la nouvelle ministre de l'Éducation Becky Durham, l'opposition officielle leur a proposé de faire l'ébauche d’un projet de loi.

Le 13 avril 2022, le député libéral de Clare, Ronnie LeBlanc, dépose le projet de Loi 156 à l’Assemblée législative. Un projet symbolique d’un parti d’opposition, qui n’engageait en rien le gouvernement.

Cette fois, le projet de loi des progressistes- conservateurs, qui sont majoritaires, risque d’être adopté rapidement.

Nous sommes reconnaissants du travail collaboratif entre le gouvernement et le CSAP qui a mené à ce projet de loi , indique le président du Conseil. Ceci est une étape importante pour le Conseil scolaire acadien provincial et l’avenir de l’éducation en français de langue maternelle en Nouvelle-Écosse.