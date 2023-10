L’Alberta rejette le modèle de pension québécois malgré la promesse de consulter le public

Le ministre albertain des Finances, Nate Horner, a affirmé que si la province abandonne le Régime de pensions du Canada (RPC) pour gérer son propre fonds autonome, elle n'adoptera pas le modèle québécois, qui consiste à optimiser les rendements tout en investissant dans la province.

Les commentaires du ministre surviennent trois semaines après que la première ministre Danielle Smith a déclaré que son gouvernement souhaitait d'abord entendre les Albertains avant de prendre des décisions comme l'adoption d'un régime de retraite similaire à celui du Québec.

Cependant, lors du passage de Nate Horner à l'émission en ligne de Ryan Jespersen jeudi, ce dernier a indiqué que le gouvernement provincial ne croit pas en la possibilité, pour les Albertains, de s'inspirer du modèle québécois.

Ouvrir en mode plein écran Lors de son passage à l'émission en ligne de Ryan Jespersen jeudi, le ministre des Finances de l’Alberta Nate Horner a indiqué qu'une loi serait introduite cet automne afin d'empêcher l'utilisation du modèle québécois de pension. (Photo d'archives) Photo : Chris Schwarz/Gouvernement de l'Alberta

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'une loi serait introduite cet automne afin d'empêcher l'utilisation du modèle québécois. La loi stipulera également que tout actif [de pension] utilisé ne le serait que dans le cadre d'un régime de pension .

Nous voulons que tout le monde sache clairement que ce [modèle d'investissement albertain] sera utilisé pour le fonctionnement du régime de retraite , a-t-il souligné.

Le modèle québécois est l'une des options que le gouvernement de Danielle Smith a été invité à envisager dans un rapport sur la viabilité d'un régime de retraite autonome.

Dès sa première annonce, le projet du Parti conservateur uni albertain de quitter la RPC a suscité des critiques et des inquiétudes chez certains aînés de la province.

Lors de son émission de jeudi, Ryan Jespersen a déclaré au ministre Horner que l'adoption du modèle québécois suscitait également des préoccupations chez certains Albertains, qui considèrent que leurs fonds risquent d'être compromis, car l'Alberta injecte de l'argent dans une industrie (pétrolière et gazière) qui a un calendrier de retrait progressif .

Alors que le gouvernement provincial est encore loin d'annoncer une décision, Danielle Smith a souligné à plusieurs reprises qu'il était indispensable de recueillir l'avis des Albertains dans le cadre de ce processus.

La consultation publique comprend un sondage en ligne qui a débuté le 21 septembre et qui demande notamment aux Albertains de donner leur avis sur la manière dont le fonds devrait être géré et d'évaluer des priorités comme la maximisation des rendements et l'investissement en Alberta.

La province a demandé à un groupe d'experts dirigé par l'ancien ministre des Finances de l'Alberta, Jim Dinning, de recueillir les impressions du public en vue de la publication d'un rapport au printemps. Âgé de 70 ans, Jim Dinning a été député à l'Assemblée législative de l'Alberta et trésorier provincial de 1992 à 1997.

Des entretiens téléphoniques auront également lieu au cours des six prochaines semaines afin de recueillir le point de vue des différents habitants à travers la province.

La première séance aura lieu lundi, de 18 h 30 à 20 h, pour les résidents du nord de l'Alberta.

Ouvrir en mode plein écran Le Nouveau Parti démocratique de l'Alberta a tenu une séance de consultation qui a abordé des sujets tels que la sortie de l'Alberta du régime de pension fédéral avec un groupe d'aînés de la province en mars lors de la période préélectorale des élections provinciales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Le Nouveau parti démocratique de l'Alberta, parti d'opposition, affirme quant à lui que les Albertains ont déjà fait connaître leur opinion dans de nombreux sondages qui suggèrent qu'une majorité ne souhaite pas que la province touche à la RPC .

Le parti d'opposition organise sa propre consultation en ligne sur le sujet le 19 octobre à 18 h 30.

Avec les informations de La Presse canadienne