Les Inuk de l’UQAC lancent une saison historique

Les équipes sportives de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) lancent officiellement leur saison vendredi avec les premiers matchs à domicile.

Trois des quatre programmes sportifs des Inuk intègrent cette année le réseau universitaire canadien U Sports : le volleyball féminin, l’athlétisme et le cross-country. Environ 50 étudiants évoluent dans l’une de ces trois disciplines à l’ UQAC .

La responsable de la programmation au pavillon sportif, Marie-Claude Duchesne, indique qu’il s’agit d’une étape importante pour l’université régionale.

C’est une étape historique pour l’UQAC qui a établi les jalons pour en arriver là.

C’est une étape intéressante dans notre développement et qui va être positive pour nos étudiants, qui va faire parler de nous et qui augmente notre compétitivité et notre attractivité aussi en tant qu’institution , a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Marie-Claude Duchesne, responsable de l'administration et de la programmation au pavillon sportif de l'UQAC Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des compétitions de haut calibre

Les compétitions promettent d’être relevées, notamment pour l’équipe féminine de volleyball des Inuk. La formation de première division sera en action vendredi soir et samedi après-midi contre les Citadins de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

L’équipe masculine de hockey débute quant à elle sa saison vendredi à 13 h face aux Jeannois du Collège d’Alma. L’affrontement a lieu à l’aréna de l’ UQAC . Pour cette deuxième saison, les Inuk vont jouer 25 parties, principalement face à des équipes du circuit collégial en attendant la création d’une deuxième division universitaire.

Pour ce qui est de l’équipe de cross-country, elle sera en action samedi à Sherbrooke.

Pour marquer ce début de saison, les partisans sont invités à une grande fête sur la mezzanine du pavillon sportif à compter de 16 h 30.

Nouveau logo

Les Inuk profitent de l’occasion pour lancer leur nouveau logo. Celui-ci arbore une toute nouvelle signature graphique. On y retrouve entre autres beaucoup de vert, pour symboliser la forêt omniprésente dans la région.