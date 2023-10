Au moins trois entreprises palestiniennes de Winnipeg ont été la cible de menaces, d’insultes et de harcèlement, au téléphone ou à travers les réseaux sociaux.

Ramsey Zeid qui est gérant de l'épicerie Food Fare sur la rue Maryland affirme qu’il a la peau dure en général, mais que le barrage de haine qu’il subit depuis qu’Israël et le Hamas sont engagés dans une guerre acharnée commence à percer sa carapace.

Des inconnus l'appellent sur son téléphone portable 20 à 30 fois par jour, dit-il. Ils l’accusent d’être un terroriste, car il est Palestinien, et de tuer des bébés.

D’habitude, je peux encaisser les coups assez facilement, mais cela fait quatre jours que c’est incessant et que ça commence à m’énerver, je ne vais pas vous mentir. […] J’ai du mal à dormir. J’ai mal à la tête.

Ramsey Zeid a affirmé que les messages qu’il a reçus sont consternants, d’autant plus qu’il pensait que ce n’était pas possible dans un pays sûr comme le Canada.

La surprise commence cependant à s’estomper. Il a fait écouter un message vocal à CBC/Radio-Canada, dans lequel on lui dit qu'ils viendront le chercher, après qu’Israël ait pilonné la bande de Gaza, où le Hamas détient actuellement le pouvoir.

Outre les appels à son numéro de téléphone personnel et professionnel, il a reçu des messages de haine sur les médias sociaux et a été contraint de réparer la vitrine brisée de son épicerie de la rue Maryland (bien qu’il ne puisse pas confirmer les motivations du casseur).

Ramsey Zeid est aussi publiquement connu en tant que président de l’Association canadienne palestinienne du Manitoba.

Les menaces et le harcèlement constants surviennent après que le Hamas a lancé une attaque-surprise dévastatrice contre Israël le week-end dernier, qui s’est transformé en une guerre totale lorsqu’Israël a riposté.

D’autres entreprises visées

Selon la directrice générale de l'Association des services sociaux islamiques de Winnipeg, Shahina Siddiqui, deux autres entreprises auraient été ciblées.

Ouvrir en mode plein écran Shahina Siddiqui rappelle que la souffrance se fait ressentir auprès des Israéliens, aussi bien que chez les Palestiniens. Photo : Radio-Canada

Shahina Siddiqui n’a pas voulu divulguer les détails de ses conversations avec les propriétaires d’entreprises palestiniennes, afin de protéger leur identité. Elle affirme cependant qu’il est impossible d’ignorer l’ambiance générale.

Selon Shahina Siddiqui, les messages sont toujours les mêmes : Vous n’êtes pas les bienvenus, vous êtes le problème .

Elle s’inquiète des répercussions dans la communauté winnipégoise, surtout selon elle, si cela peut toucher des personnes qui n’ont pas les moyens de se défendre comme les jeunes.

La police contactée

Mercredi, Ramsey Zeid a appelé la police après qu’une personne est entrée en courant dans son magasin, en criant et en proférant des injures. Il affirme que des cas similaires se sont produits plusieurs fois.

Les gens autour de moi commencent à ne pas se sentir en sécurité. Je dois m’assurer qu’ils se sentent à l’aise et en sécurité , explique-t-il.

Ramsey Zeid affirme que ses clients ont fait preuve de sympathie et de compréhension. L’entreprise continue de bien fonctionner.

Le Service de police de Winnipeg n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi concernant les rapports d’abus auxquels sont confrontés les commerces appartenant à des Palestiniens.

La police municipale a cependant renforcé ses patrouilles autour des synagogues, des mosquées et des autres lieux de culte.

Shahina Siddiqui demande à tout le monde de se rappeler que des vies humaines sont perdues, alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit.

Pour moi, la vie d’un Palestinien n’est pas plus importante que celle d’un Israélien , affirme-t-il. C’est le message qui ne passe pas. Le message qui passe, malheureusement, que ce soit voulu ou non, c’est qu’une vie a plus de valeur qu’une autre.

Avec les informations d'Ian Froese