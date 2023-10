Des boîtes à lunch sans restriction pour responsabiliser les enfants

La gestion des boîtes à lunch est souvent un casse-tête pour les parents en raison des nombreuses restrictions imposées dans les écoles primaires, en lien avec les allergies alimentaires. Une école de Trois-Rivières a toutefois décidé de lever toutes les barrières et, en contrepartie, de responsabiliser les élèves.

Quand je mange des barres tendres comme celle-là, il y a des arachides, je vais me laver les mains avant et après , raconte Jules Tremblay, un élève de l’École alternative Freinet qui a adopté les nouvelles règles en vigueur depuis la rentrée 2023.

Assis à ses côtés se trouve Romain Gélinas, un élève de 6e année sévèrement allergique aux noix et aux arachides. Malgré sa condition, il passe un bon moment avec ses amis sur l’heure du midi. Mes amis me [mettent] en confiance , raconte-t-il.

C'est moi qui est allergique, je ne veux pas qu'ils se privent , ajoute Romain qui précise ne pas avoir fait de choc anaphylactique depuis le début de l’année.

La mère de Romain Gélinas trouve qu’il s’agit d’un bon apprentissage pour l’avenir. Au secondaire, il n'y a plus cette restriction-là, donc il va être prêt , fait remarquer Marjolaine Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran Malgré la levée des restrictions et même s'il a de sévères allergies alimentaires, Romain Gélinas (à gauche) mange sans crainte auprès de ses camarades d'école à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Une première au CSS Chemin-du-Roy

L’École alternative Freinet de Trois-Rivières est la première école du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy à lever les restrictions liées aux allergies alimentaires et à mettre des règles alternatives en place, comme le lavage des mains et des surfaces.

Souvent, on a le sentiment de fausse sécurité en interdisant l'aliment, tandis que nous, on a un protocole mis en place de lavage des mains, [...], on ne partage pas la nourriture, donc on assure une meilleure sécurité pour tous , explique le directeur de l’école, Luc Francoeur.

Ouvrir en mode plein écran Le lavage fréquent des mains est une des mesures mises de l'avant à l'École alternative Freinet de Trois-Rivières, qui a levé toutes restrictions alimentaires dans ses murs. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Une nutritionniste du réseau public de la santé a accompagné l’école dans ce virage. Élaine Thiffault a fait partie du comité mis sur pied pour étudier la question. Elle croit qu’il s’agit d’une bonne initiative.

Le risque zéro n'est jamais là, mais on ne peut pas s'assurer, quand il y a 300 élèves, dans une école que chaque parent puisse penser de ne pas mettre quelque chose avec des noix, des arachides [et] les enfants qui étaient allergiques à autre chose [lié à l’alimentation], ils n'étaient pas en sécurité , indique la nutritionniste qui travaille au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Selon le directeur, les parents de deux élèves auraient retiré leur inscription pour 2023-2024 en raison de craintes liées à cette nouvelle politique.

Moins de 5 % des 345 élèves de l’École alternative Freinet ont des allergies alimentaires, ce qui est semblable à ce que l’on peut retrouver à l’échelle nationale.

Santé Canada estime que les allergies alimentaires affecteraient jusqu'à 6 % des jeunes enfants et de 3 % à 4 % des adultes dans les pays ayant un mode de vie occidental comme le Canada .

D’après le reportage de Marie-Ève Trudel