Le gouvernement Legault compte augmenter dès l'automne 2024 les tarifs imposés aux étudiants étrangers et aux étudiants canadiens hors Québec des universités de la province, qui, selon son évaluation, profitent surtout aux établissements anglophones que sont McGill, Concordia et Bishop's.

La nouvelle, dont les rumeurs circulaient depuis quelques jours dans les médias, a été confirmée vendredi matin par le biais d'un communiqué rédigé par les cabinets de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, et du ministre responsable de la Langue française, Jean-François Roberge.

Deux mesures en lien avec la tarification s'appliquant aux étudiants non québécois sont annoncées.

La première consistera en un tarif plancher qui sera établi pour tous les étudiants québécois inscrits aux 1er cycle et au 2e cycle professionnel , explique-t-on.

La seconde verra les étudiants canadiens non résidents du Québec payer un tarif équivalent à ce que coûte la formation au gouvernement du Québec, alors que le tarif établi pour les étudiants internationaux sera plus élevé .

Ouvrir en mode plein écran L'annonce de vendredi s'inscrit dans le cadre des travaux lancés plus tôt cette année par le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française, composé, entre autres, des ministres Jean-François Roberge (au centre), Christine Fréchette (à gauche) et Pascale Déry (à droite). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De plus, le ministère de l’Enseignement supérieur va récupérer un montant forfaitaire pour chaque étudiant non québécois , poursuit-on. Les établissements universitaires, cela dit, conserveront le droit de facturer un montant discrétionnaire additionnel selon leur stratégie et leurs priorités de recrutement à l’étranger .

Ces mesures, espère-t-on, permettront de corriger le déséquilibre financier entre les réseaux francophone et anglophone, mis à mal par l'adoption de la politique de déréglementation du gouvernement Couillard.

De 2019 à 2022, cette politique a permis aux universités d'engranger 407 M$ en revenus additionnels grâce aux droits de scolarité des étudiants internationaux. Or, McGill, Concordia et Bishop's ont à elles seules encaissé 282 M$ de cette enveloppe, contrairement à 47 M$ pour les 10 établissements de l'Université du Québec.

Des étudiants épargnés

Des exceptions sont toutefois prévues.

Les étudiants visés par des ententes internationales, notamment les Français et les Belges, ainsi que les étudiants non québécois inscrits dans des programmes au 2e cycle (recherche) et au 3e cycle, ne seront pas touchés par ces changements , précisent les cabinets des ministres Déry et Roberge.

En outre, les étudiants internationaux et les étudiants canadiens hors Québec ayant déjà entamé leur programme d’études pourront continuer de bénéficier des conditions de tarification actuelles jusqu’à leur diplomation , assure-t-on.

L'annonce de vendredi s'inscrit dans le cadre des travaux lancés plus tôt cette année par le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française présidé par le ministre Roberge et dont fait également partie la ministre Déry.

Même si Québec espère que cette annonce permettra de renforcer le réseau universitaire francophone , les mesures présentées vendredi s'appliqueront à l'ensemble des établissements québécois, anglophones comme francophones.

Les étudiants canadiens francophones hors Québec se verront également accorder des exemptions , a promis en conférence de presse la ministre Déry, vendredi matin – une précision qui ne figure pas dans le communiqué.

Un impact catastrophique à Bishop's

Plus tôt vendredi, Sébastien Lebel-Grenier, recteur et vice-chancelier de l'Université Bishop's, à Sherbrooke, avait prévenu en entrevue à l'émission D'abord l'info, sur ICI RDI, que la hausse des frais de scolarité imposée aux étudiants canadiens hors Québec aurait un impact catastrophique sur son établissement.

Il a également qualifié de très préoccupant le souhait du gouvernement d'effectuer une ponction plus importante sur les frais de scolarité payés par les étudiants étrangers.

M. Lebel-Grenier se dit assez perplexe quant à l'efficacité de ces mesures sur la valorisation du français, surtout dans une petite université régionale comme la sienne. Personne ici ne pense que nous sommes une menace pour le français , a-t-il souligné.

Le recteur se désole particulièrement de la hausse des frais de scolarité facturés aux Canadiens hors Québec, car ceux-ci s'inscrivent à Bishop's justement parce qu'ils sont francophiles, selon lui. Dans ce contexte, on s'attend à un appui du gouvernement, pas à ce qu'on les pénalise , plaide-t-il.

Plus de détails suivront.