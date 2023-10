Comment expliquer le conflit israélo-palestinien aux enfants

Le conflit israélo-palestinien peut être difficile à expliquer aux enfants. Des écoles d’Ottawa ont tenté diverses stratégies pour aborder la situation avec les plus jeunes. Les voici.

Confrontée à des discussions sur le conflit entre Israël et le Hamas, une école juive d'Ottawa a mis sur pied une assemblée spéciale . L'École a convoqué une réunion de parents et d'élèves et a organisé une prière.

Nous avons chanté ensemble, nous nous sommes soutenus mutuellement et nous avons été là les uns pour les autres , raconte le rabbin et doyen des études judaïques à la Torah Day School d'Ottawa, Aryeh Kravetz.

Une danse délicate

L'École de la communauté juive d'Ottawa (Ottawa Jewish Community School) a pour sa part mis au point des activités adaptées à l'âge des élèves pour les informer.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

L’École a également organisé une réunion publique le premier jour de la rentrée après le week-end de l’Action de grâce en plus de mettre à disposition du personnel de soutien en matière de santé mentale.

Publicité

La danse délicate que nous menons chaque jour consiste à déterminer comment donner suffisamment d'espace à la guerre pour que nos élèves puissent poser des questions, trouver des informations, se sentir utiles, réfléchir, partager, prier et être ensemble , explique celui qui dirige l’École, le Dr Jon Mitzmacher.

Ce dernier tente de maintenir un équilibre entre cette approche et l’importance d’accorder suffisamment d’espace aux enfants pour qu'ils soient des enfants, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils s'amusent et pour qu'ils fassent ce qu'ils ont besoin de faire .

L'École de la communauté juive d'Ottawa et la Torah Day School d'Ottawa ont toutes deux également renforcé la sécurité autour de leurs établissements.

Des groupes de soutien en ligne

Quant à lui, le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) a commencé à organiser des groupes de soutien en ligne pour les élèves juifs et musulmans de la 7e à la 12e année.

Le conseil scolaire surveille et traite les activités antisémites, islamophobes ou autres activités fondées sur la haine , précise l’ OCDSB par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton a commencé à organiser des groupes de soutien en ligne. (Photo d'archives) Photo : (Celeste Decaire/CBC)

Le père d’un élève de 12e année qui étudie au sein d’une école de l' OCDSB , David Baker, applaudit l’initiative. J'aimerais féliciter le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton d'avoir mis cela sur pied si rapidement , lance ce dernier. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire.

Publicité

Le fils de M. Baker a été victime d'une agression antisémite dans son école en 2022 et dit craindre une nouvelle agression depuis le début du conflit israélo-palestinien.

Il espère que les nouveaux groupes de soutien permettront aux élèves de faire le point sur la situation.

Les deux côtés de la médaille

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) reconnaît que les groupes de soutien constituent une bonne première étape, mais est déçu de la manière dont de nombreux conseils scolaires du pays gèrent la communication autour du conflit.

Certaines déclarations ne parlent que du mal et de la souffrance des communautés israélienne et juive, ce qu'il est bien sûr important de noter , souligne la directrice de l'éducation et cheffe des opérations par intérim du conseil, Aasiyah Khan.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l'éducation et chef des opérations par intérim du Conseil national des musulmans canadiens, Aasiyah Khan. Photo : Conseil national des musulmans canadiens

Mais nous devons également reconnaître qu'il y a un chagrin qui touche aussi bien les élèves palestiniens [et] les élèves musulmans de votre classe.

Selon Mme Khan, l'absence de cette reconnaissance a conduit des parents musulmans à avoir des conversations difficiles avec les écoles au sujet de la sécurité de leurs enfants.

Cette dernière rapporte également que le CNMC reçoit toutes les heures des appels de parents demandant des conseils et reçoit davantage de rapports sur l'islamophobie et le racisme anti-palestinien depuis que le conflit a éclaté.

Ces rapports proviennent de l’ensemble du pays, mais la majorité d'entre eux sont des cas de l’Ontario, y compris d'Ottawa.

Des cas de harcèlement

Des étudiants sont interrogés ou invités à condamner des actes particuliers avec lesquels ils n'ont bien sûr rien à voir , dénonce Mme Khan.

Cette dernière ajoute que des membres du personnel lui signalent des cas de harcèlement manifeste qui leur donnent l'impression d'être dans la même situation qu'après les événements du 11 septembre 2001.

Nous remarquons une augmentation drastique de ce sentiment général d'insécurité dans les espaces éducatifs en ce moment.

Mme Khan estime que les éducateurs doivent être mieux équipés pour aborder ces questions et mieux informés sur l'histoire de la région. Elle aimerait également voir plus de ressources sur les Palestiniens, car elle rappelle que le sentiment anti-palestinien est un problème spécifique qui s'ajoute à l'islamophobie.