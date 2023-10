Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté, jeudi, une loi mise à jour qui, selon lui, tiendra les fabricants d'opioïdes plus responsables de leurs actes.

La ministre de la Santé, Michelle Thompson, a déclaré que la loi modifiée exposerait les consultants pharmaceutiques à d'éventuelles poursuites judiciaires, ajoutant qu'elle soutiendrait également une demande d'action collective intentée par la Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran Michelle Thompson est la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

En 2018, la Colombie-Britannique a déposé une proposition d'action collective au nom d'Ottawa, des provinces et des territoires contre plus de 40 fabricants et distributeurs d'opioïdes.

La demande d'action collective leur reproche de minimiser les effets nocifs de ce groupe d'antidouleurs, de représenter faussement le risque de dépendance et de ne pas mentionner les effets secondaires et les symptômes de sevrage.

Plusieurs autres provinces et territoires ont adopté des lois similaires pour soutenir le processus d'action collective.

La date d'audience pour l'action judiciaire de la Colombie-Britannique est attendue en novembre.