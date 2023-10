Sécurité renforcée autour des lieux de culte juifs à Vancouver

Les corps policiers du Grand Vancouver ont renforcé leur présence à plusieurs endroits, dont les environs de lieux de culte juifs alors que d’autres corps policiers au pays, à Montréal et à Toronto, ont augmenté les patrouilles dans certaines zones.

Le service de police de Vancouver précise qu'aucune menace spécifique n’a été identifiée sur son territoire, mais qu’une présence sera maintenue autour des lieux de culte et des centres communautaires.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le corps policier précise être en contact avec les responsables fédéraux et provinciaux de la sécurité publique. Nous continuerons à surveiller l’évolution de la situation pour assurer la sécurité de tous les résidents, des entreprises et des visiteurs de Vancouver , déclare le service de police.

La déclaration a été envoyée jeudi, alors qu’une manifestation propalestinienne est prévue vendredi soir près de la rue Commercial à Vancouver.

Des menaces en ligne sèment l'inquiétude

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que les services de police de Toronto et de Vancouver ont souligné l’existence de menaces contre des membres de la communauté juive sur les réseaux sociaux.

Trois hommes ont d’ailleurs été arrêtés jeudi à Toronto, en raison de menaces envers une école secondaire privée juive.

Ouvrir en mode plein écran La police à Toronto a renforcé la sécurité près des synagogues comme celle-ci. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Ezra Shanken, le président-directeur général de la Fédération juive du Grand Vancouver, précise qu’il n’y a pas encore eu de menaces concrètes à Vancouver, mais que la communauté demeure vigilante.

Considérant la façon dont les médias sociaux fonctionnent présentement, il ne faut pas se limiter à surveiller les attaques ou les perturbations organisées, il y a aussi l’élément du loup solitaire. On reste très à l’affût pour ça , ajoute-t-il. Il souligne que le spectre des menaces pèse encore plus sur les membres de la communauté juive au moment même où plusieurs d'entre eux sont en deuil.

Je leur dis de ne rien craindre, que nous avons tout organisé, et on me répond qu’Israël croyait aussi avoir la situation sous contrôle , précise Ezra Shanken. Il estime qu’il est important de convaincre les gens qu’ils sont en sécurité quand ils se rassemblent en communauté. Il salue le soutien que les multiples ordres de gouvernement ont offert et estime que leur réaction a été rassurante.

Ouvrir en mode plein écran Ezra Shanken espère que les événements des derniers jours n'empêcheront pas les membres de la communauté de se rassembler, comme ils ont pu le faire à la veillée aux chandelles de mardi 10 octobre à Vancouver. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

On a été en contact avec plusieurs représentants gouvernementaux et des forces policières. Il y a plusieurs paires de yeux sur notre communauté et pour s’assurer que se rassembler dans nos institutions est sécuritaire , conclut-il.

La GRC invite la population à être vigilante

Dans un communiqué publié jeudi la GRC demande au public d’être aux aguets. Il faut vraiment augmenter la vigilance. Nous n’allons pas tolérer toute forme d’intimidation, de harcèlement ou encore que des communautés ou des individus soient ciblés de façon préjudiciable au Canada , peut-on y lire.

Le corps policier précise que toute personne qui se sent menacée en ligne ou en personne devrait contacter la police locale. Toute menace contre des citoyens canadiens est prise au sérieux et fait l’objet d’une enquête si nécessaire , indique le communiqué.

Avec les informations de Renee Filippone