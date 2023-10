Comment se préparer à l’âge adulte lorsqu’on vit avec la trisomie 21

Isaiah Simard aura 18 ans dans un mois et des poussières et vit avec la trisomie 21. Il entame la troisième année d’un programme spécialement conçu pour lui à l’École Saint-Lazare qui l’aide à faire la transition à la vie d’adulte.

L’objectif du programme est notamment de développer les forces d’Isaiah.

L’une de ces forces est l’art de parler en public. C’est la raison pour laquelle le projet d’ambassadeur a été conçu et lui offre la chance de donner des conférences dans des écoles de la DSFM et dans des écoles anglophones près du village de Saint-Lazare, qui se situe à 330 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.

J’aimerais que tout le monde ait une meilleure compréhension des personnes qui ont la trisomie 21 et tout leur potentiel.

Isaiah est très sportif et joue quotidiennement au football avec ses camarades de classe dans la cour de récréation. Il aime également jouer au soccer avec ses neveux.

Lynne Tremblay est son auxiliaire d’enseignement depuis huit ans.

«Il y a une place toute spéciale dans mon cœur pour Isaiah », affirme Lynne Tremblay qui travaille avec lui depuis huit ans.

J’ai vraiment appris qu’il n'y a pas de limite avec Isaiah. Il est très capable. Ce qui me surprend maintenant c’est quand les gens sont surpris de tout ce qu’il peut faire. J’oublie que les gens ne connaissent pas son potentiel , affirme-t-elle.

La mère d’Isaiah, Donna Simard, qui est unilingue anglophone, admet avoir d’abord hésité à inscrire son benjamin à l’école francophone comme ses onze autres enfants.

Mais, ensuite, je me suis dit : ''Pourquoi est-ce que je le limite?'' et j’ai dit : "On verra comment il s’en sort" , raconte-t-elle.

Pour Donna et Jean-Marie Simard, envoyer leur fils Isaiah à l’École Saint-Lazare est la meilleure décision qu’ils auraient pu prendre . Ils se réjouissent de l’encadrement qu’il a reçu tout au long de son parcours académique.

Cette année, l'horaire d'Isaiah Simard comprend des cours académiques et des activités visant à le préparer à faire son entrée sur le marché du travail.

Cela lui permettra de développer et de peaufiner de différents comportements et habiletés, comme suivre les consignes, communiquer ses besoins, gérer les imprévus et son temps d’interaction sociale au travail et ne pas hésiter à poser des questions ou à demander de l’aide.

Sa curiosité, son vif intérêt pour les sports et sa passion pour les animaux sont utilisés au quotidien.

Tous les matins, Isaiah fait office de journaliste sportif pour l’école. Il présente les dernières actualités sportives à travers l’interphone. Il fait aussi une présentation au sujet de deux animaux aux élèves de troisième et quatrième années de l'école, toutes les semaines.

Je parle les deux langues, français et anglais. Je peux aussi lire et écrire en anglais et en français , affirme Isaiah Simard. Il n'hésite pas à mettre ces compétences à profit dans le cadre de son programme en faisant la lecture aux élèves de la maternelle trois fois par semaine.

Il se rend aussi dans des centres de soins de longue durée à Saint-Lazare et dans le village voisin, Birtle pour faire la lecture aux aînés en français et en anglais.

Avant de présenter l'animal sur lequel il a fait une recherche, Isaiah donne des indices aux élèves pour que ceux-ci devinent de quel animal il est question.

Travailler à la bibliothèque communautaire permet entre autres à Isaiah de travailler sa motricité fine. En plus de replacer les livres sur les étagères, il choisit aussi les suggestions de lecture saisonnières pour enfants.

Toutes les deux semaines, Isaiah Simard lit des livres en anglais aux résidents du foyers de soins de longue durée du village voisin, Birtle.

Isaiah a une excellente mémoire et se souvient toujours du nom des gens qu'il rencontre selon son père, Jean-Marie Simard.

Son plan de transition s’appuie aussi sur son goût pour l’ordre, il est ainsi chargé du rangement de l’équipement de sport de l’école et est souvent appelé à aider à la bibliothèque communautaire. Isaiah Simard travaille également à l’épicerie à Birtle quatre demi-journées par semaine.

Pour le moment, Isaiah est accompagné en tout temps de son auxiliaire d’enseignement. Cependant, l’objectif est que, d’ici la fin de l’année scolaire, Isaiah puisse travailler à l’épicerie sans Madame Lynne , un défi qu’il arrivera à faire avec brio, selon elle.

Ça prend un village

Bien qu’Isaiah n'ait pas eu accès aux mêmes ressources que celles qui sont disponibles dans les grandes villes, pour ses parents, la région de Saint-Lazare a été un endroit idéal pour l'élever.

La communauté a adopté Isaiah et a participé à l’élever.

Selon eux, en plus d’avoir été élevé dans une communauté tissée serrée, le fait d’avoir grandi au sein d’une famille nombreuse lui a aussi été bénéfique.

Contrairement à bien des parents d'enfants ayant la trisomie 21, Jean-Marie et Donna Simard ne sont pas inquiets de l’avenir d’Isaiah. Plusieurs de ses frères et sœurs ont fait savoir leur intention d'inviter Isaiahà venir avec eux lorsqu’il ne pourra plus vivre avec ses parents.

Les douze enfants de Donna et Jean-Marie Simard ont étudié en français à l'École Saint-Lazare.

Toutefois, pour l’instant, Isaiah compte rester chez ses parents qui ont besoin de lui, puisque son père ne peut plus rien lever .

Il nourrit le rêve que l’un de ses frères lui construise un petit bureau adjacent à la maison familiale où il pourra poursuivre ses recherches sur les animaux, une fois qu'il aura terminé ses études en juin 2026.

Donna Simard, qui a elle-même écrit de nombreux livres pour enfants, espère que sa passion pour les animaux inspirera Isaiah à écrire des livres à son tour.