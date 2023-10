Les avocats albertains mis en garde contre l’utilisation sans discernement de l’IA

Les plus hauts magistrats de l'Alberta appellent les avocats et le public à la prudence lorsqu'ils utilisent des outils d'intelligence artificielle lors de la préparation de leurs dossiers pour le tribunal.

Cette mise en garde survient notamment à la suite d'une affaire américaine très médiatisée au début de l'année, dans laquelle un juge fédéral de New York a infligé une amende à deux avocats pour avoir déposé un mémoire généré par ChatGPT qui citait des précédents juridiques inexistants.

Les juges en chef de la Cour de justice de l'Alberta, de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d'appel de l'Alberta ont ainsi tous exhorté les participants aux tribunaux à garder un humain dans la boucle lorsqu'ils tirent des références qu'ils ont l'intention de présenter au tribunal.

Dans l'intérêt du maintien des normes les plus élevées d'exactitude et d'authenticité, toute soumission générée par l'IA doit être vérifiée par un humain , exhortent-ils.

Au cours des procès, les avocats ou les parties non représentées par un avocat se réfèrent à des affaires et à des décisions antérieures dans le cadre de leur argumentation, invitant souvent le juge à tenir compte de ces décisions antérieures lorsqu'il établit des conclusions de fait ou détermine une peine.

Les juges conseillent aux professionnels de vérifier que les affaires qu'ils prévoient de référencer existent réellement en consultant des sources faisant autorité, telles que les sites web des tribunaux ou des services fiables comme CanLII.

Responsabilisation des avocats

L'appel des tribunaux albertains ne vise pas à décourager l'utilisation de l' IA , mais plutôt à inciter à la prudence.

Jusqu'à présent, aucun des tribunaux dans la province n'a signalé de cas de dépôt de fausse jurisprudence générée par l'intelligence artificielle.

Gideon Christian, professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université de Calgary et spécialiste de l'éthique de l'intelligence artificielle et du droit, salue l'appel qui, dit-il, a pour but de responsabiliser les avocats et les inciter à la prudence.

En tant qu'avocat, vous devriez [...] vous assurer que ce qui est généré par l’ IA est exact.

Gideon Christian, professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université de Calgary et spécialiste de l'éthique, de l'intelligence artificielle et du droit.

Il estime par ailleurs que l' IA a un grand potentiel pour aider les justiciables non représentés par un avocat à préparer les documents techniques et parfois compliqués qui sont exigés par les tribunaux. Il est cependant beaucoup plus difficile pour un profane de savoir si le produit final contient des références juridiques fabriquées de toutes pièces.

Certains des problèmes que nous rencontrons actuellement pourraient en fait s'améliorer avec le temps, au fur et à mesure que de nouvelles versions de cette technologie commenceront à être déployées , ajoute l’expert.

Aucun tribunal albertain n'a signalé de cas de dépôt de fausse jurisprudence générée par l'intelligence artificielle.

Des questions d'éthique

Pour les avocats, l'utilisation de l' IA soulève également de nombreuses questions éthiques, comme le risque d'introduire les informations privées d'un client dans une énorme base de données tierce lors de l'utilisation d'un de ces programmes.

Brian Beresh est avocat pénaliste à Edmonton. Tout en reconnaissant que l'utilisation d'outils d' IA pourrait présenter certains avantages, il estime que cela revient, d’une certaine manière, à tromper le client.

Le client nous paie cher pour une représentation correcte et professionnelle. Il ne paie pas une machine pour générer l'argument.

L'avocat pénaliste Brian Beresh.

Il s'inquiète par ailleurs de la possibilité que l' IA soit utilisée pour fabriquer des preuves, par exemple de fausses photos qui finiraient par être utilisées au tribunal.

Avec les informations de Paige Parsons