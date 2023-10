Au milieu de la semaine contre l’itinérance, le journal Megaphone célèbre la sortie de la 21e édition du calendrier Hope in Shadows. Dans une ambiance bon enfant, de nombreuses personnes se sont rassemblées au centre communautaire Carnegie, au cœur du Downtown Eastside, à Vancouver.

Le journal Megaphone donne des appareils photo jetables à des personnes vulnérables ou en situation d’itinérance de ce quartier défavorisé. Depuis 21 ans, elles peuvent raconter, sous forme de clichés, leurs histoires pleines d’espoirs et de détermination.

L'idée est de lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes associés au Downtown Eastside , décrit la directrice des programmes et l’éditorialiste de Megaphone, Paula Carlson.

Ces histoires photographiques ont été révélées lors d'une cérémonie organisée par le journal. Projetées sur grand écran, le journal met à l’honneur les oeuvres des personnes ayant participé au projet, ainsi que les lauréats.

La photographie de Gilles Cyrenne apparaît dans le calendrier à la page du mois de décembre 2023. Il a remporté la première place dans la catégorie « Choix de la communauté ».

[Ma photo] représente toutes les manières dont différentes personnes essaient de rendre la communauté dans le Downtown Eastside plus belle et meilleure , explique visiblement ému Gilles Cyrenne, auteur et président de l'Association du centre communautaire Carnegie, dont la photographie apparaît dans le calendrier.

L’un des protagonistes sur sa photo, Patrick Brunet, semble ne plus pouvoir s’arrêter de sourire : C'est agréable. Ma mère et plusieurs autres personnes que je connais vont avoir le calendrier.

Paula Carlson assure que l’objectif est de montrer la beauté et les bons côtés du quartier et d'autres quartiers où vivent nos populations marginalisées alors que quelques heures plus tôt, la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, rendait la première partie de son rapport sur les campements de personnes en situation d'itinérance au Canada.

Elle y dénonce l’approche punitive et suggère que les démantèlements des camps ne fonctionnent pas.

Des milliers de photos soumises

Les larmes d’émotions d’une autre lauréate, Bacilia Cia Ramirez viennent confirmer la volonté de Paula Carlson.

Je suis heureuse. Je crois en ce quartier. Les gens du Downtown Eastside sont de bonnes personnes , dit dans un sourire la mère de famille. Son fils est le protagoniste.

La photographie de Bacilia « Cia » Ramirez apparaît dans le calendrier à la page du mois de novembre 2024. Elle a remporté la première place dans la catégorie « Meilleur portrait ».

Gilles Cyrenne reconnaît volontiers que la drogue et les crimes participent à donner une mauvaise image du quartier, mais d’après lui 95 % des personnes ne sont pas dans ce cas .

Ce calendrier met en valeur cette communauté. Sans le Downtown Eastside, il n'y a pas de Vancouver. La population voit beaucoup de choses négatives, mais du positif émerge aussi de ce quartier , assure Bacilia Cia Ramirez.

Le journal Megaphone dit avoir reçu au moins 2500 photographies. Une trentaine de photographies puis 13 ont été sélectionnées pour former le calendrier annuel. Il sera vendu par des personnes à faibles revenus au coût de 20 $.

Au cours de la cérémonie, les lauréats ont reçu ensuite un certificat, une petite somme d’argent, tout comme les personnes photographiées, et une copie de leur photo encadrée.

Avec des informations de Wildinette Paul