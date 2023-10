Plus de temps que prévu pour réparer le train léger d’Ottawa

Il faudra patienter plus longtemps que prévu pour arriver à résoudre les problèmes de roulement d’essieux qui touchent le train léger d’Ottawa. C’est d’autant plus que les responsables ne s’entendent pas tout à fait sur les causes exactes du problème.

C’est le constat qui est ressorti d’une réunion de la Commission du transport en commun d’Ottawa, jeudi, au cours de laquelle un rapport sur l’examen des causes de ces problèmes a été présenté.

Le Groupe transport Rideau (GTR), qui est impliqué dans le maintien du service du train léger, a indiqué ne pas encore savoir entièrement l’origine des problèmes de roulement d’essieux du système de train léger.

Pour sa part, le fabricant Alstom a déclaré avoir déterminé quelle est la cause des problèmes de roulement ayant entraîné un déraillement en août 2021, le premier incident d’une série de trois en lien avec ces enjeux. L’entreprise n’a toutefois pas dévoilé publiquement la raison.

Néanmoins, le constructeur Alstom a été en mesure d’expliquer que les trains subissent une force latérale plus importante que ce pour quoi le système a été conçu en particulier dans les courbes, comme c'est le cas près de la station Hurdman.

Des pistes de solutions?

Au cours de la rencontre de jeudi, les représentants d'Alstom et du GTR ont tenté d'expliquer ce qui peut être fait afin d’éviter d'autres ennuis.

Dans un rapport d’Alstom présenté à la Commission de transport en commun d’Ottawa, le constructeur de trains a présenté neuf recommandations pour arriver à une solution pérenne .

Certaines de ces pistes de solutions sont déjà mises en place, comme l'application de graisse sur les rails.

Le rapport présente aussi des recommandations complètement nouvelles, comme remplacer des rails par un matériel plus rigide, mais qui pourrait cependant entraîner une interruption du service.

Parmi les recommandations d’Alstom, il y a celle de verrouiller les écrous qui tiennent les roues en place. Cette solution permettrait d'augmenter la durée de vie des pièces et les délais entre les inspections.

Les essieux et les roues devront éventuellement être remplacés, a-t-il été dit lors de la rencontre. OC Transpo devra attendre à la fin 2026 pour obtenir les modèles de remplacement. Le temps requis pour effectuer ces changements sur tous les trains n’a pas été présenté aux membres de la commission.

Des opinions divergentes entre Alstom et le GTR

En réponse aux recommandations d’Alstom sur la façon de réparer le système de train léger sur rail, le chef de la direction du GTR, Nicolas Truchon, a précisé que le consortium prendra le temps de toutes les analyser avant d’aller de l’avant.

M. Truchon a déclaré que le GTR et Alstom s’entendent pour dire que les composantes se desserrent dans l’ensemble de roues du train. Les deux organisations sont toutefois en désaccord sur les raisons pour lesquelles ce phénomène se produit.

Je crois que nous n’en sommes qu’à quelques semaines de savoir exactement quelle est la cause, mais nous n'y sommes pas encore , a expliqué Nicolas Truchon aux conseillers municipaux, concernant les problèmes de roulement.

De son côté, le fabricant Alstom est convaincu que l’origine de ces problèmes est la force excessive sur les roues.

Nous sommes convaincus que nous comprenons la cause réelle et la meilleure voie à suivre pour reprendre le service à un niveau auquel les citoyens d’Ottawa s’attendent et qu’ils méritent , a déclaré David van der Wee, vice-président Matériel Roulant et Composants pour Alstom en Amérique du Nord.

Pour sa part, le GTR a l’intention d’analyser les recommandations d’Alstom avant de décider si elles seront toutes appliquées. C’est le genre d’améliorations qui, si nous allons de l’avant, nécessiteront des fermetures et du temps. Il faut donc bien planifier ces améliorations .

Avec les informations de Frédéric Pepin et d’Arthur White-Crummey, de CBC News