La MRC de Maria-Chapdelaine réclame le statut de région éloignée

La MRC de Maria-Chapdelaine demande officiellement au gouvernement du Québec d'être reconnue comme région éloignée.

Dans sa démarche, la MRC compte sur l'appui du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets qui peine à recruter des enseignants ainsi que l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, qui éprouve régulièrement un manque de médecins.

Plusieurs municipalités dans le Nord-du-Québec, dont Chibougamau, ainsi qu’en Basse-Côte-Nord bénéficient de ce statut spécial qui permet entre autres de faciliter le recrutement de professionnels grâce à divers incitatifs.

Le préfet Luc Simard avait déjà manifesté son intention de déposer une telle demande auprès du gouvernement dans une lettre ouverte parue en janvier dernier. Cette fois, une demande en bonne et due forme a été envoyée aux députés régionaux de la CAQ et au premier ministre François Legault.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard. Photo : Radio-Canada

On veut vraiment avoir des incitatifs pour être capable de recruter du personnel dans le gouvernement, dans le système du gouvernement, que ce soit pour le centre de services scolaire ou pour la santé, pour permettre d'être plus attractif, puis d'amener des gens chez nous pour offrir des services qui sont dignes du Québec , a révélé Luc Simard.

Selon le préfet, le statut de région éloignée permet aux travailleurs qui acceptent de déménager dans ces milieux d’obtenir des bonifications en termes de salaire. Il rappelle aussi que les réalités sont différentes entre le Saguenay et certains secteurs du Lac-Saint-Jean, comme celui de la MRC Maria-Chapdelaine.