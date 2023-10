Des voix s’élèvent en C.-B. pour réclamer d’Ottawa l’évacuation de leurs proches de Gaza

Au sixième jour de l’escalade de violence entre Israël et le Hamas, des voix en Colombie-Britannique s'élèvent pour réclamer d’Ottawa de l’assistance pour évacuer leurs proches pris dans la bande de Gaza, pilonnée par les bombardements.

J’ai tenté de joindre le gouvernement canadien et on m’a répondu que mes enfants devront se rendre à l’aéroport Ben Gurion à Tel-Aviv pour prendre le vol d’évacuation , explique Mohamed Fayad, dont le fils et la fille, Amir, 12 ans, et Amar, 14 ans, sont bloqués à Gaza.

Ce résident de Burnaby précise qu’il n’a aucun moyen de les transporter et que les sortir de la bande de Gaza est impossible, comme l’a spécifié Affaires mondiales Canada lors d’un breffage technique sur les plans d’évacuation dans la région.

Celui qui est arrivé au Canada comme réfugié palestinien avait entamé des démarches pour obtenir des visas pour ses enfants, qui devraient être livrés éminemment. Le père monoparental se sent impuissant et craint pour leur sécurité.

La situation s'aggrave tous les jours. Mes enfants ne sont pas en sécurité, ils sont dans une zone dangereuse.

Il avoue que la situation le plonge dans une détresse profonde, alors qu'il était venu au Canada dans l'espoir de pouvoir y ramener ses enfants pour qu'ils aient un meilleur avenir.

Ouvrir en mode plein écran Amir, 12 ans, a quitté sa demeure dans la bande de Gaza pour se réfugier des bombardements alors que le territoire est assiégé. Photo : Mohammed Fayad

Bien qu’habituellement, il leur parlait tous les matins, les informations arrivent maintenant au compte-gouttes, notamment en raison du siège total imposé par Israël depuis lundi, ce qui empêche toute électricité sur place.

Ses enfants ont quitté leur demeure, où ils logent avec leur oncle, pour trouver refuge, mais le problème c’est qu’il n’y a aucun endroit sécuritaire actuellement à Gaza .

Cette angoisse hante de nombreuses personnes, comme Mohamed Al Zaza, un réfugié arrivé à Vancouver il y a huit mois. Valérie Raoul, qui l’accueille chez elle, note qu’il demeure accroché à son téléphone des heures durant et qu’il n’a pas fermé l'œil depuis quatre nuits.

Son rêve était de revoir sa famille alors que ça fait six ans qu’il est loin d’eux. Il est déprimé et attend de voir ce que ça va donner , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux ressortissants ont quitté la région depuis l'aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv, inaccessible pour les habitants de la bande de Gaza. Photo : Seth Zosky

Jeudi, 281 ressortissants canadiens et résidents permanents ainsi que leurs proches ont été évacués depuis la Cisjordanie et Israël à bord d’un vol des Forces armées canadiennes.

Publicité

Selon Affaires mondiales Canada, 424 Canadiens sont enregistrés en Israël et 476 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. De ce nombre, environ 1000 Canadiens ont demandé de l'assistance consulaire, dont 750 en Israël, 180 en Cisjordanie et 70 à Gaza.

Ces chiffres changent continuellement , a toutefois précisé une source d'Affaires mondiales Canada.

Quand le silence laisse craindre le pire

Nour Enayeh, une Vancouvéroise, constate aussi que, pour les familles palestiniennes autour d’elle, l’une des principales difficultés est l’absence de nouvelles de leurs proches coincés à Gaza.

Le contact est très difficile, il y a cette peur que les téléphones ne marchent plus. Certains peuvent recharger leur cellulaire par écran solaire, mais quand il n’y a plus Internet, c’est silence radio, plus aucun moyen de communiquer. C’est une grosse peur de perdre contact avec eux.

Elle tente d’assister trois familles palestiniennes de la province dans leurs démarches, mais elle déplore une absence de réponse de la part d’Ottawa : Une personne tente de rapatrier sa mère. Il espère vraiment que le gouvernement va annoncer quelque chose, car pour le moment, ils sont bloqués de tout bord. J'ai encouragé les familles touchées à écrire à leur représentant parlementaire.

Ouvrir en mode plein écran Des Palestiniens évacuent un blessé après un raid israélien contre le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Photo : AP / Hatem Ali

Nour Enayeh estime qu'Ottawa pourrait coordonner avec Israël une évacuation des Canadiens pris à Gaza.