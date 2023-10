Les vétérans et les espoirs sportifs réunis à Sherbrooke

L’expérience et la relève sportive de l'Estrie ont fusionné mercredi soir à l’école secondaire du Triolet à Sherbrooke au Sommet de l’Excellence sportive. Un moment pour les jeunes athlètes de se permettre de rêver et de s'inspirer des athlètes olympiens et paralympiens de la région.

Une douzaine d’athlètes retraités ont été honorés et ont participé à un panel devant des dizaines de jeunes de l’Équipe Espoir, des athlètes médaillés des derniers jeux du Québec.

Ces sportifs ont raconté diverses anecdotes en lien avec leur participation aux Jeux olympiques, les défis qu’ils ont dû surmonter et l’implication de leurs parents dans leurs parcours sportifs.

Sarah Vaillancourt, hockeyeuse qui a participé aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010, a souhaité communiquer aux jeunes de ne pas seulement calculer leur valeur à leurs réussites. Voici le conseil qu'elle se donnerait si elle avait encore 15 ans : je me donnerais le conseil de relaxer et de ne pas me mettre autant de pression.

Je croyais que mes performances me définissaient et définissaient ma personnalité et ça a été difficile, et c'est encore difficile à 38 ans, de se défaire de ça.

Ouvrir en mode plein écran La leçon que Sarah Vaillancourt a souhaité communiqué aux jeunes est de ne pas seulement calculer sa valeur aux réussites. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Au lieu de mettre autant d'énergie sur leur performance et tout ça, c'est plus de mettre de l'énergie sur qui elles sont en tant que personne , poursuit-elle.

D'ailleurs, elle se réjouit de la nouvelle ligue féminine de hockey. C'est encourageant pour le sport féminin au complet, pas seulement pour le hockey.

Diane Roy, athlète paralympienne en athlétisme, qui a participé à de nombreux Jeux olympiques, a elle aussi voulu inspirer les athlètes de demain.

Ouvrir en mode plein écran Diane Roy, athlète paralympienne en athlétisme, a participé à de nombreux Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ça leur fait probablement wow! Puis ils se disent "c'est peut-être moi qui vais monter les échelons puis me rendre là aux prochains Jeux.

C'est la première fois qu'un tel événement est organisé, explique la présidente de l'organisme Excellence sportive Sherbrooke et conseillère municipale du district du Lac-Magog, Nancy Robichaud.

Ouvrir en mode plein écran Nancy Robichaud est la présidente de l'organisme Excellence sportive Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Les jeunes athlètes Espoir, s'ils ont retenu une phrase d'un des athlètes pour les inspirer, bien c'est peut-être ça qui va faire qu'un jour ils vont être à leur place, puis avoir gagné des médailles.

Une occasion aussi d'encourager les parents d'athlètes qui voient parfois eux aussi leur vie complètement se transformer avec un athlète à la maison, soutient la présidente. Parfois en tant que parent, tu penses que tu es le seul à le faire. Ça vient peut-être te motiver, te dire "bien oui c'est vrai, moi aussi c'est ça que je fais, je transporte mon enfant tous les soirs. "

Ouvrir en mode plein écran Le mur de l'Excellence sportive. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Pour l’occasion, le premier mur Sommet de l’Excellence sportive a été dévoilé au Complexe sportif Thibault GM. Chaque athlète honoré a pu voir sa photo affichée sur le mur.

Au tout début de la soirée, un hommage a été rendu à Maude Jacques, basketteuse en fauteuil roulant, décédée subitement plus tôt cette semaine.