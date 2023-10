Le Bloc Québécois organisait, jeudi, à Trois-Rivières, un colloque sur l’intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place au quotidien. Musique artificielle, imitation de voix ou encore utilisation de logiciels, comme ChatGPT, dans les établissements scolaires, mais aussi la question des enjeux sur les données personnelles qui sont recueillies par l’intelligence artificielle font partie des sujets principalement abordés sous forme de discussion et de réflexion.

Trois experts invités, Clayton Peterson, chercheur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel Therrien, ex-commissaire à la protection de la vie privée et Lyne Robichaud, avocate spécialisée en droit du divertissement, ont pris part à une table ronde pour échanger entre eux et répondre aux questions des citoyens.

Pour moi, c’est une occasion de dialoguer avec les gens, d’entendre leurs préoccupations, puis en même temps, ça fait une activité pour la ville aussi , lance le député de Trois-Rivières, René Villemure.

Mes invités aujourd’hui, qui étaient les panélistes, ne venaient pas d’un panel partisan, mais en politique publique, au sens qu’ils nous amènent des éléments qui aident les gens à réfléchir, puis, nous, nous aider à faire des meilleures lois aussi.

Une législation possible?

L’objectif de ce colloque était de réfléchir à l’avenir de l’intelligence artificielle au Québec.

À cet effet, la directrice de l’intelligence artificielle et de l’industrie numérique à la Commission européenne a participé à la réflexion. Lucilla Sioli a déposé en 2021 la première proposition législative européenne. Elle mentionnait entre autres que tester ces nouvelles technologies avec des autorités compétentes pouvait permettre de diminuer les risques au maximum.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, s’est également basé sur ce point en affirmant que lorsqu’on prendra des positions, lorsqu’on ira de l’avant, on sera le moins inintelligent possible dans ce qu’on proposera.

Il ne s’est pas prononcé à savoir si on doit avoir peur de l’intelligence artificielle. Je ne me prononcerai peut-être jamais sur le fondement, parce que je ne serai jamais un expert, mais on doit alimenter cette réflexion-là.

Le Bloc Québécois avance que d’autres colloques seront organisés prochainement pour continuer de prendre le pouls de la population sur différents enjeux.

Avec les informations de Kassandra Lebel