Inauguration de la Romaine : d’importantes retombées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’inauguration du complexe hydroélectrique de la Romaine sur la Côte-Nord jeudi a également été une grande journée pour plusieurs entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors qu’elles ont bénéficié de contrats de centaines de millions de dollars lors des 14 années de construction.

Ce fut notamment le cas de Cegerco avec un total de 500 millions de dollars en contrats réalisés pour Hydro-Québec.

Pour y avoir participé personnellement pendant quatre ans de temps à titre de chargé de projet, de directeur de projet, d’ingénieur de chantier, c'est sûr que c'était agréable de vivre ça et d'être présent à cette page d'histoire , a débuté le vice-président et directeur général de l’entreprise saguenéenne, Jean-François Coudé.

Ce dernier était d’ailleurs sur place lors de l’inauguration, à laquelle a notamment participé le premier ministre du Québec, François Legault, en plus de l’ex-premier ministre Jean Charest.

Un des barrages du complexe hydroélectrique de la Romaine. Photo : Hydro-Québec

Ma famille est dans la construction, alors j'ai entendu mon père parler de la Baie-James, ma famille parler de la Baie-James et moi aujourd’hui, quand je parle à mes enfants, je parle de la Romaine. C'est l'un des derniers gros projets hydroélectriques qui se sont faits , a-t-il poursuivi.

100 M$ pour le Groupe LAR

Une autre entreprise régionale a développé une expertise particulière au fil des ans en participant à ce grand projet. Le Groupe LAR, situé à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, a créé des pièces maîtresses du complexe comme des prises d'eau, des vannes ou des conduites forcées, pour un total de plus de 100 millions en contrats.

Présentement, on travaille sur un projet en Colombie-Britannique qui est un peu l'équivalent du complexe de la Romaine, mais dans une autre province. C'est vraiment ce qui vient sécuriser notre expertise, sécuriser des emplois, développer notre capacité et notre savoir-faire , a mentionné Alexis Gauthier, vice-président aux ventes pour le Groupe LAR.

Pour certaines entreprises, ces contrats concrétisés sur la Côte-Nord ont ouvert la voie à d'autres projets avec Hydro-Québec. InterClôtures Clôturex a conçu plus de trois de kilomètres de clôture permanente dans tout le complexe.

Nicolas Cousin est copropriétaire d'InterClôtures Clôturex. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Ce fut pour la compagnie basée à Saguenay un véritable défi technique, avec des normes très élevées de sécurité à atteindre.

Tout était dans le roc, c'était une clôture qui devait suivre le cran de roc à 100 %. Il ne devait y avoir aucune faille de sécurité. Le grillage était ancré au cran. Les traverses supérieures devaient toutes suivre, avec des panneaux en porte-à-faux qui devaient surplomber des crans de roc qui avaient plus de 60 mètres de dénivelé , a détaillé le copropriétaire Nicolas Cousin.

Ces entreprises régionales aimeraient que d'autres projets du genre soient réalisés, comme le souhaite justement François Legault qui mise sur la construction de nouveaux barrages pour répondre à une demande énergétique croissante.

Des questions de Manon Massé

D’ailleurs, de passage à Saguenay pour une tournée régionale, la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a mis des bémols sur l’enthousiasme du chef de la Coalition avenir Québec. Selon elle, François Legault et le ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, se sont lancés à tête baissée vers la construction de barrages sans avoir tout exposé les implications aux citoyens.

Quel niveau d'électricité le Québec a besoin? On ne le sait pas. Pour faire quoi avec? On ne le sait pas. Qu'est-ce qui est prévu en économie d'électricité? On ne le sait pas. Bref, il y a beaucoup d'inconnus et ils lancent des idées comme celle-là sans nous avoir démontré un réel besoin , a questionné la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

En soirée, elle participait à une assemblée politique à Chicoutimi.

Pour nous à Québec solidaire, on a énormément de questions à poser parce qu'il y a des impacts lorsqu'on fait des choix, comme les barrages hydroélectriques. On a des questions à poser, mais on veut surtout qu'ils arrêtent de lancer des affaires comme ça , a aussi affirmé Manon Massé lors de son passage dans les studios de Radio-Canada en fin d’après-midi.

D’après un reportage de Laurie Gobeil et avec la collaboration de Louis Martineau, Claude Bouchard et Roby St-Gelais.