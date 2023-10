L’une des plus grandes maisons abandonnées au Canada sera rénovée pour une téléréalité

La rénovation de l’ancien manoir de Peter Grant à Haileybury, dans le Témiscamingue ontarien, fera l'objet d’une téléréalité.

L’entrepreneur texan Chris Fischer a confirmé au téléphone avoir acheté l’immense demeure abandonnée, l’une des plus grandes au Canada.

Cet homme d'affaires est tombé sous le charme de la maison de 65 000 pieds carrés située au bord du lac Témiscamingue en visionnant des vidéos sur internet.

C’est l’entrepreneur forestier Peter Grant qui avait entamé la construction de la maison de ses rêves, en 2005. La construction de l’immense demeure, plus grande que la Maison-Blanche, n’a jamais été complétée en raison de difficultés financières.

La propriété a été mise en vente en 2010 au coût de 25 millions de dollars, mais n’avait pas trouvé preneur. Depuis, elle est abandonnée et est régulièrement visitée illégalement par des curieux et des vandales.

Ouvrir en mode plein écran La clôture entourant le manoir Grant a été vandalisée malgré l'avertissement. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une histoire fascinante pour des producteurs

Au moment où il a décidé d'acquérir l'endroit, Chris Fischer, un grand amateur de téléréalités, s’est dit qu’il serait fascinant de documenter la rénovation du manoir à la télévision. C’est ainsi qu’il est entré en contact avec Theresa Kowall-Shipp et son associé David Woodside.

C’est tellement une histoire intéressante, parce qu’habituellement, nous devons courir après les sujets. Cette fois, c’est un sujet qui est venu à nous , raconte la productrice, qui admet avoir eu de la difficulté à y croire au départ.

Nous avions le tournis et je vais être honnête, quand on est allés au nord pour voir le bâtiment par nous-mêmes, nous avions encore plus le tournis, mais ce frisson excitant qui me dit qu’il y a une histoire à raconter était très fort.

Ouvrir en mode plein écran Le manoir Grant, vu de l'extérieur de la clôture de protection. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

De fil en aiguille, ils ont pu visiter le site de l’ancien manoir Grant, puis ils se sont rendus au Texas pour procéder à des tournages avec la famille Fischer.

Nous avons appris à connaître Chris, à connaître sa famille. Ce sont des personnes très intéressantes, très drôles, des personnages plus grands que nature , souligne Mme Kowall-Shipp.

Des idées de grandeur

Les producteurs et la famille Fischer voient grand pour ce projet, qui pourrait débuter au printemps 2024. On veut que le monde entier voit ça. C’est un projet aussi important que ça, c’est épique! , soutient Theresa Kowall-Shipp.

L’émission, qui s'appellera Mansion Impossible, pourrait durer cinq saisons.

Ouvrir en mode plein écran Une banderole annonçant la future téléréalité au sujet de la rénovation du manoir Grant a été placée sur la clôture qui entoure le site. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le bâtiment a été exposé aux éléments et au vandalisme depuis 15 ans. Juste pour nettoyer le bâtiment, pour explorer la bâtisse, pour déterminer ce qui fonctionne ou non et pour sécuriser le bâtiment, ça pourrait prendre six mois de travail , fait remarquer Mme Kowall-Shipp.

La productrice et son équipe souhaitent mettre en valeur les richesses de la région.