Les travaux pour l’agrandissement du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi débutent

Après plusieurs années d’attente, les travaux pour le projet d’agrandissement du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi sont débutés.

La première pelletée de terre pour cette construction a été faite par plusieurs élus municipaux et provinciaux, dont la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest. Elle représentait aussi pour l’occasion son collègue du gouvernement à la Santé et aux Services sociaux, Christian Dubé.

La première phase du projet totalisant plus d’un demi-milliard de dollars consiste à aménager un stationnement à étages de 630 cases, évalué à lui seul à 63 millions, sur la rue Jacques-Cartier près de la chaufferie de l’hôpital.

Ce qu’on fait cet automne, on procède tout de suite à l’excavation parce que vous vous souviendrez que le stationnement qu’on va faire, on vient l’encastrer dans le talus [...] Si on veut venir l’encastrer dans le talus, il faut sortir une partie du talus et c’est ce à quoi on s’affaire ces temps-ci. On en a jusqu’à Noël pour être capable de faire cette excavation , a expliqué le directeur du projet, Jean Paquet.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux ont débuté sur le site du futur stationnement à étages de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

La construction du stationnement de trois étages devrait être terminée en 2025. L’aménagement de ce nouveau stationnement est nécessaire puisque l’agrandissement du bloc opératoire se fera sur une partie de l’aire de stationnement actuelle de l’hôpital, sur la rue Saint-Vallier.

Publicité

Ce projet a soulevé la controverse au cours des derniers mois puisque des opposants craignaient que la vue sur la rivière Saguenay soit impactée avec l’érection d’un stationnement à cet endroit.

Après un long débat politique, la Commission municipale du Québec avait statué que le second règlement de zonage modifié de l’arrondissement de Chicoutimi pouvait être conservé et que la vue sur le Saguenay était préservée avec ce règlement.

La première mouture avait été jugée non conforme, notamment car elle aurait permis une construction jusqu’à une hauteur de dix étages. La seconde version la limitait à deux étages. Le stationnement va compter trois paliers, dont l’un qui sera partiellement enfoui dans le sol.

Des syndiqués du Front commun interpellent la ministre

Par ailleurs, près d'une trentaine de syndiqués membres du Front commun, qui négocie avec Québec pour le secteur public, ont profité de la première pelletée de terre pour faire entendre leurs revendications.

Ouvrir en mode plein écran Des syndiqués du Front commun sont venus faire part de leurs revendications à Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Ils se sont adressés directement à la ministre Andrée Laforest.

Publicité

Les syndiqués du secteur public réclament de meilleures conditions de travail. Ils estiment que la survie des services publics est en jeu.

La population est derrière nous et avec les pourcentages qu’on a pour nos votes de grève, c’est certain qu’on a nos membres qui sont là. C’est un objectif. C’est sûr qu’on ne veut pas se rendre à la grève et c’est pour ça qu’on est là aujourd’hui (jeudi). On veut se faire entendre par d’autres moyens, mais c’est sûr qu’il va falloir que ça débloque aux tables de négociations. Et encore une fois, ce n’est pas en mettant de l’argent dans le béton qu’on va réussir à soigner des gens , a déploré le Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Olivier Côté.

Avec des informations de Mireille Chayer