Les Amis du Musée Royal de Saskatchewan lancent leur 6e collecte annuelle de fonds

Les Amis du Musée Royal de Saskatchewan organisent vendredi leur collecte annuelle de fonds. L'événement qui est à sa 6e année va allier activités ludiques et découvertes.

En effet, cet événement, dénommé Artifact/Artifiction, permettra aux participants de démêler le vrai du faux.

Selon Craig Perrault, le directeur général de l’organisme les Amis du Musée Royal de Saskatchewan, de nombreuses histoires et objets étranges sont à découvrir.

Le jeu se déroule en une heure et demie . C'est rapide et furieux. Il y a vingt stations d'artefacts différentes , explique Craig Perrault.

À l'occasion, les chercheurs et scientifiques de l'institution présenteront 20 objets tirés des collections muséales en racontant une histoire liée à chaque objet. Les visiteurs, quant à eux, trouveront s'il s'agit d'une réalité ou une fiction.

C'est un jeu de tromperie, de déduction et de découverte. Venez et mettez vos talents pour affronter nos conservateurs et personnels du musée , souligne l’assistante conservatrice en paléontologie au Musée royal de Saskatchewan, Elyssa Loewen.

Le visiteur avec le plus de bonnes réponses remportera une visite privée du musée. Jusqu’ici, les Amis du Musée Royal de Saskatchewan ont réussi à récolter 155 000 $ pour l'organisme. Ces sommes ont permis au Musée d'offrir des emplois à 6 étudiants universitaires au fil des ans.

Avec les informations de Raphaële Frigon