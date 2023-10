Le conseil municipal de Toronto a accepté à l’unanimité une motion condamnant « toutes les formes de haine » et a chargé le personnel de la Ville et le Conseil des Services de police de Toronto de mettre en place un ensemble d'informations en ligne d'ici vendredi prochain pour offrir de l’aide à ceux qui veulent signaler des crimes haineux.

Le conseil municipal condamne dans les termes les plus fermes possibles toutes les formes de haine, y compris l'antisémitisme et l'islamophobie, et réaffirme son engagement envers une ville inclusive et accueillante pour tous les résidents de Toronto , peut-on y lire.

De plus, une seconde motion, elle aussi adoptée, condamne sans équivoque les attaques lancées par les terroristes du Hamas .

Une motion contre la haine

Présentée par la mairesse de Toronto, Olivia Chow, et soutenue par la conseillère Frances Nunziata, la première motion a été adoptée à l'unanimité, 23 voix contre 0.

Le conseil a demandé à ce que les ressources créées soient partagées avec les organisations communautaires, les lieux de culte, les écoles religieuses et les garderies.

De plus, Le conseil des services de police devra créer des zones de sécurité communautaire .

Ensemble, nous pouvons aider les gens à se sentir un peu plus en sécurité, un peu plus soutenus, et nous pouvons maintenir notre flambeau mondial de l'espoir en faisant un lieu où tout le monde se sent comme chez lui et célèbre notre ville bienveillante , a déclaré Mme Chow.

Celle-ci a ajouté qu'elle mettra toutes les ressources de la Ville à la disposition des communautés qui pourraient être plus vulnérables à la haine.

La mairesse adjointe Ausma Malik a déclaré que Toronto est touchée par la violence qui a lieu à l'étranger. Elle a affirmé que le nombre de crimes haineux est à la hausse dans la ville.

Ouvrir en mode plein écran Ausma Malik a aussi émis un communiqué sur Twitter en lien avec la motion. (Archives) Photo : Radio-Canada / Paul Borkwood

La haine n'a pas sa place dans la ville de Toronto , a déclaré Mme Malik.

Les attaques condamnées

Lors de sa réunion jeudi, le conseil a également adopté une motion affirmant son soutien à la communauté juive de Toronto. La motion, présentée par le conseiller James Pasternak et soutenue par le conseiller Brad Bradford, a été adoptée à main levée.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller James Pasternak est derrière la seconde motion. (Archives) Photo : Radio-Canada

Dans cette seconde motion, le conseil condamne sans équivoque les attaques lancées par les terroristes du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre, et [affirme] son soutien au droit d'Israël à l'autodéfense, conformément à la position officielle du gouvernement canadien et des alliés internationaux .

Avec les informations de CBC News