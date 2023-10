Encore une fois cette année, les citoyens de Shawinigan et de Nicolet auront la possibilité de « parrainer » une famille à l’approche de la période des Fêtes. L’initiative du Centre d’action bénévole Trait d’Union et du Centre d’action bénévole de Nicolet permet d’amasser des fonds pour le téléthon Le Noël du pauvre.

La campagne, qui en est à sa quatrième année, permet aux citoyens et aux entreprises de parrainer une ou plusieurs famille(s) en échange d’un don de 100 $ par famille et à parrainer un ou des enfant(s) en échange d’un don de 25 $ par enfant.

Une famille, […] ça peut être une famille avec parents, enfants, plus traditionnelle, une famille reconstituée, mais ça peut aussi être une personne seule, explique la directrice générale du Centre d’action bénévole de Nicolet, Isabelle Bombardier. On a beaucoup de demandes qui viennent des personnes seules. Nous, l’an dernier, au Centre d’action bénévole, on a connu une hausse de 13 % des demandes, dont 95 % étaient des personnes âgées vivant seules.

L’objectif est d’amasser 150 000 $. L’an dernier, 194 000 $ ont été récoltés et redistribués en Mauricie et au Centre-du-Québec. On a décidé de garder le même objectif pour la simple et bonne raison qu’on veut être un peu réaliste aussi en lien avec le contexte actuel d’inflation, poursuit-elle.

On a peur que cette année nos demandeurs soient encore plus au rendez-vous que les donataires.

La campagne Parraine ta famille se déroule jusqu’au 24 novembre prochain, date du téléthon Le Noël du pauvre.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct