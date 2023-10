Huit candidats sont en lice pour la mairie de Sept-Îles

La course à la mairie de Sept-Îles se dessine un peu plus, alors que cinq nouveaux candidats se joignent à la partie, portant le total à huit.

Parmi les prétendants, on compte notamment les anciens conseillers municipaux Denis Miousse et Mélanie Dorion.

De nouveaux venus se joignent aussi à la partie. Patrick Hudon, Joey Thibault et Mario Dufour en sont à leur première implication politique.

Éric Beaudry et Nunziato Garreffa s'ajoutent à la liste des candidats. Enfin, Martial Lévesque tente un retour en politique municipal après avoir été conseiller municipal à Sept-Îles de 1997 à 2013. Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’a pas encore rencontré ces candidats.

La période de mise en candidature se termine vendredi.

Joey Thibault souhaite rallier le monde entrepreneurial et municipal pour développer le parc domiciliaire. Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

Joey Thibault, candidat du changement

Joey Thibault fait campagne sur la construction d'infrastructures, comme des logements accessibles et un nouvel aréna.

Ces thèmes marquent ainsi de plus en plus la course à la mairie, alors que d'autres candidats en ont aussi fait leur priorité.

Joey Thibault, qui est un entrepreneur natif de Sept-Îles et opérateur pour l'aluminerie Alouette, veut aussi se présenter comme un acteur de changement.

Quand on parle de loisirs accessibles, il faut penser à l'ensemble de nos communautés, autant les personnes aînées que les personnes à mobilité réduite. Il y a du travail à faire là-dessus , estime Joey Thibault.

Il mise aussi sur l'économie circulaire et sur l’ajout de place dans les services de garde, un problème qui touche particulièrement la région.

Mario Dufour veut protéger le patrimoine bâti

Mario Dufour, qui est connu à Sept-Îles pour être un défenseur du patrimoine bâti, brigue lui aussi la mairie.

Au cours des dernières années, le technicien en architecture a d'ailleurs fait plusieurs sorties publiques pour faire connaître son opposition à la démolition de l'hôtel de ville de Sept-Îles.

Il compte profiter de la campagne électorale pour entamer une réflexion sur l'urbanisme et la végétalisation de la ville.

Mario Dufour veut revitaliser le centre-ville de Sept-Îles et protéger les espaces verts. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Au niveau de nos infrastructures, l'hôtel de ville et l'aréna ont des impacts environnementaux aussi si on les démolit , souligne Mario Dufour. Moi je défends mon patrimoine et mon histoire. Mes valeurs sont là.

Mario Dufour prône la rénovation de l'aréna Conrad-Parent en place et lieu de sa démolition. Il se démarque ainsi de plusieurs autres candidats, qui préconisent la construction d'une nouvelle infrastructure.

Les électeurs de Sept-Îles sont appelés aux urnes le 12 novembre pour élire un nouveau maire ou une nouvelle mairesse.

Un vote par anticipation aura lieu le 5 novembre.