L’alerte concernant la présence de personnes dangereuses en Saskatchewan est annulée

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan a annulé jeudi soir l'alerte concernant des personnes dangereuses dans la Première Nation de Montreal Lake, une communauté autochtone située au nord de Prince Albert.

La police fédérale indique qu'il n'y a pas de risque immédiat pour la sécurité publique , selon un communiqué.

Toutefois la police recherche Justice Bird, âgé de 29 ans. Les autorités le décrivent comme mesurant 5 pieds 9 pouces (1 m75) et pesant environ 166 livres (75 kg).

Selon la GRC , il a les cheveux noirs, les yeux bruns et plusieurs tatouages sur le visage. Il a été vu pour la dernière fois portant une casquette blanche et des vêtements noir et blanc. Il est est membre de la Première Nation de Montreal Lake.

Il est considéré comme dangereux, peut être armé et ne doit pas être approché , souligne la GRC .

Un individu a été placé en détention, informent les autorités policières, ajoutant qu'une personne blessée a été transportée à l'hôpital sans fournir des précisions.