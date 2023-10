Alerte concernant la présence de personnes dangereuses en Saskatchewan

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan a publié une alerte concernant des personnes dangereuses jeudi après-midi dans la Première Nation de Montreal Lake.

Selon la police, les suspects sont, d'une part, Justice Bird, âgé de 29 ans. Il a été vu pour la dernière fois portant une casquette blanche et des vêtements noir et blanc.

Le second suspect est Deon Smith, âgé de 27 ans, pour lequel il n'y a pas description vestimentaire. Tous les deux sont des membres de la Première Nation de Montreal Lake.

La police indique que les deux hommes sont armés, et qu'ils ont été vus pour la dernière fois en train de circuler à pied dans le secteur de la maison 713 de Montreal Lake.

La GRC recommande d'éviter le secteur et de chercher un abri. La police fédérale appelle aussi les résidents à rester à l'intérieur, à fermer et à verrouiller les portes et les fenêtres.