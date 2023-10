Alors que les néo-démocrates fédéraux se réunissent fort probablement pour une dernière fois avant les prochaines élections générales, la question israélo-palestinienne pourrait s’inviter dans les débats du congrès qui se déroule à Hamilton jusqu’à dimanche.

Cette question n'apparaissait pas au programme, mais les attaques du Hamas et la déclaration de guerre d'Israël ont eu vite fait de rattraper les militants néo-démocrates.

Le caucus socialiste du Nouveau Parti démocratique (NPD) a déposé une résolution d’urgence pour que cette formation se positionne en faveur d’un cessez-le-feu et du rétablissement des services de base pour les résidents de Gaza.

Le groupe de militants propose aussi d’adopter des sanctions contre Israël jusqu’à ce que le gouvernement de Benyamin Nétanyahou mette fin à l’occupation illégale des Territoires palestiniens et cesse les pratiques politiques d’apartheid mises en œuvre par Israël , peut-on lire dans la résolution.

La voix de la Palestine se fera entendre à ce congrès.

Le droit d'Israël de se défendre ne doit pas faire abstraction du fait que le territoire palestinien est occupé et que le peuple palestinien est opprimé depuis 75 ans , a expliqué le coprésident du caucus socialiste, Barry Weisleder, en entrevue à Radio-Canada.

Traditionnellement, cette question soulève les passions chez les néo-démocrates, mais dans le contexte actuel, plusieurs militants s'inquiètent davantage de la controverse que les discussions pourraient provoquer.

Le député Alexandre Boulerice souhaite que le débat s’inscrive dans l’urgence de la situation. Il faut être capable de plaider pour une désescalade, une protection des civils des deux côtés et une libération des otages par le Hamas. Ça, ce sont les premiers jalons, et ce doit être ça, les discussions à Hamilton , précise-t-il.

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice souhaite que son parti plaide pour une désescalade au Proche-Orient. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Je pense qu’il faut être capable de faire la différence entre un groupe terroriste qui est le Hamas et le peuple palestinien qui a droit à l’autodétermination.

Le caucus socialiste n'est pas le seul à vouloir pousser le parti à réactiver le débat sur cette question : un groupe de militants du Québec a aussi déposé une motion d’urgence qui devrait insister sur le fait que le Hamas ne représente pas la majorité dans la lutte pour la libération des territoires palestiniens.

Dans les deux cas, les résolutions qui ont été proposées pourraient tout simplement ne pas être retenues et, par conséquent, ne pas faire l’objet de débats. Et même si c’était le cas, l’issue du vote n'obligerait pas le parti à adopter cette position.

Mais déjà, lors de son dernier congrès, en 2021, le NPD avait pris une direction plus assumée au sujet de cette question en adoptant une résolution favorable à la suspension des ventes d’armes à Israël.

Pour moi, la responsabilité, c’est le Hamas qui la porte, mais une partie revient aussi au gouvernement de droite de Benyamin Nétanyahou , a affirmé Niall Ricardo, militant néo-démocrate de confession juive. Il estime que le Canada a un examen de conscience à faire. Est-ce qu’on a joué un rôle pour promouvoir la paix ou un rôle qui a mené à ce qui se passe en ce moment? demande-t-il.

Les militants vont aussi dresser le bilan de l'entente signée avec les libéraux en mars 2022. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Bilan de l’entente avec les libéraux

L’autre point à l'ordre du jour des néo-démocrates consistera à dresser le bilan de l'entente signée avec le Parti libéral au pouvoir, il y a un peu plus de 18 mois. Certains militants, plus impatients que d’autres, croient qu’il faut lancer un ultimatum à Justin Trudeau.

Un groupe composé de 26 militants, dont deux députés provinciaux néo-démocrates de l’Ontario, propose de mettre le programme d’assurance médicaments en jeu. Ainsi, si le gouvernement ne va pas de l’avant avec un programme universel d’ici 2024 tel que stipulé dans l’entente, celle-ci devra être déchirée, selon eux.

Le NPD veut montrer qu’il contrôle la situation et que c’est lui qui dicte le cours des choses , a expliqué le politologue André Lamoureux. Mais si on suit cette logique, le NPD aurait déjà fait des gains grâce à l’assurance dentaire , a-t-il ajouté.

Or, l’aiguille des sondages n’a pas bougé et le NPD obtient toujours entre 17 et 20 % des intentions de vote. De plus, comme la cote de popularité de Justin Trudeau décline, le danger, selon plusieurs, c'est que le NPD en subisse le ressac.

Le risque, pour le NPD, c'est de reculer davantage.

Les délégués discuteront donc de la façon de s'attribuer le mérite des gains obtenus grâce à cette entente et de déterminer le bon moment pour que le NPD prenne ses distances avec le Parti libéral.

Les militants se prononceront sur le leadership de Jagmeet Singh pendant le congrès. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Vote de confiance

Enfin, Jagmeet Singh devra se soumettre à un vote de confiance pour une troisième fois en fin de semaine. Il avait obtenu 90,7 % d’appui en 2018, puis 87 % lors du dernier congrès.

Avec l’échéance électorale et l’absence d’un mouvement de mécontentement au sein de ses troupes, le chef néo-démocrate ne devrait pas trop s’inquiéter du verdict de ses militants.