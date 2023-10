Le Mont-Vidéo veut s’imposer comme une destination quatre saisons

Le Mont-Vidéo fait peau neuve avec une nouvelle image et une campagne promotionnelle visant à se positionner comme une destination plein-air, été comme hiver.

À l’aube de ses 60 ans, la station de ski située à Barraute espère rejoindre une nouvelle clientèle qui dépasse celle des amateurs de sports de glisse. Ce virage survient à quelques mois de l’ouverture de sentiers de vélo de montagne au Mont-Vidéo.

C’est simple, on veut être la destination pour les gens qui souhaitent vivre l’expérience plein-air complète.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau DG du Mont-Vidéo, Fabien Garant, présente ici la nouvelle image de marque du site. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On a la chance d’avoir une montagne à notre disponibilité et on veut maximiser son potentiel. Le vélo de montagne vient s’insérer pour compléter le tout, mais il y aura plusieurs possibilités à développer dans le futur , ajoute M. Garant.

Virage technologique

Par ailleurs, le Mont-Vidéo amorce aussi un virage technologique important, avec une plateforme d’achat en ligne et un système de cartes rechargeables qui permettra une meilleure gestion des accès à la montagne.