Le Rouge et Or veut dompter les Carabins… et leurs partisans

Le Rouge et Or retrouvera la foule hostile du CEPSUM de l'Université de Montréal pour la première fois en deux ans, samedi après-midi. Vaut mieux s’y mettre à l’aise, admet Glen Constantin, car sa troupe devra vraisemblablement y retourner pour la Coupe Dunsmore.

Forcés de jouer au centre Claude-Robillard, l’automne dernier, en raison de travaux au CEPSUM, les Carabins sont de retour chez eux cette année. Un environnement particulièrement intimidant et bruyant pour les équipes adverses en raison de la disposition des gradins et de l’écho renvoyé par le Mont-Royal qui borde le terrain. Le tout décuplé par la présence en ville de l’ennemi juré, le Rouge et Or.

C’est le deuxième meilleur endroit au Canada pour jouer au football. Mais, quand je vais là-bas, j’aime ça , lance Glen Constantin.

Ouvrir en mode plein écran Membre du Rouge et Or depuis 2018, Maxym Lavallée compte bien profiter de ses derniers matchs contre les Carabins. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

Même son de cloche chez le vétéran demi-défensif Maxym Lavallée, qui a vécu de grandes victoires et d’amères défaites sur le terrain de l’Université de Montréal. J’adore ça jouer au CEPSUM. [...] Soit tu laisses les partisans te déranger et modifier la manière dont tu joues, soit tu t’en sers comme source de motivation pour te crinquer.

Publicité

L'offensive et le bruit

Si Lavallée et la défensive du Rouge et Or aiment bien se nourrir de l’animosité des partisans, le défi est différent pour l’offensive. En raison du bruit sur le terrain, le quart-arrière peut avoir de la difficulté à relayer le choix de jeu à ses coéquipiers dans le caucus. Sans compter la cadence silencieuse qui doit être utilisée pour mettre le ballon en jeu.

Le tout a été pratiqué à l'entraînement cette semaine, mais la communication et le synchronisme ne seront véritablement testés que lors du match. Il ne faut pas que le bruit devienne un facteur. Il faut être capable d’en faire abstraction , lance le centre Étienne Cloutier.

Ouvrir en mode plein écran Collés aux bancs des deux équipes, les gradins du CEPSUM permettent aux partisans des Bleus de se faire entendre très distinctement par l'équipe adverse. Photo : Carabins de l'Université de Montréal / James Hajjar

Ce dernier ne cache pas que les premières minutes de la rencontre seront importantes pour l'unité offensive, qui a pris la fâcheuse habitude de commencer lentement, cette saison. Pour faire taire la foule et passer un message à la défensive des Carabins, il faut s’imposer physiquement dès le début , explique Cloutier.

Un déficit dur à combler

Défaits 31-14 par les Carabins le 17 septembre, le Rouge et Or a besoin de l’emporter par au moins 18 points, samedi, pour reprendre l’avantage du terrain en séries éliminatoires et ainsi accueillir le match de la Coupe Dunsmore.

Glen Constantin n’en fait pas un point d’orgue, sachant la chose improbable. L’important, c’est de gagner le match et ensuite on verra. [...] Nos deux dernières cohortes de recrutement n’ont encore jamais joué au CEPSUM. Le but, c’est d’être en confiance si on doit y retourner en séries.

Ouvrir en mode plein écran Beaucoup de joueurs du Rouge et Or n'ont jamais joué au CEPSUM, «mais des fois, l'ignorance peut être bonne», estime Glen Constantin. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Privé de Jean-William Rouleau lors du dernier affrontement contre Montréal, la défensive du Rouge et Or a depuis retrouvé le plaqueur étoile. Un ajout de taille pour contenir le quart-arrière étoile des Carabins, Jonathan Sénécal.

Quant à l’offensive, elle pourra compter sur les services de Kevin Mital, remis de sa blessure à la cheville, et peut-être même de Kalenga Muganda. Absent depuis le début de la saison en raison d’une commotion cérébrale, le porteur de ballon s'entraîne avec ses coéquipiers depuis quelques semaines. Une décision sur son statut sera prise après l'entraînement de vendredi.