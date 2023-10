La Ville de Bécancour pose un geste qui soulève le vif mécontentement des agriculteurs ayant à circuler avec leur machinerie dans le secteur Sainte-Gertrude. La construction d’un îlot central à l’entrée nord du village a pour conséquence de compliquer, sinon d’empêcher, le passage des véhicules agricoles à grand gabarit. Un autre îlot semblable doit être construit à l’autre extrémité du village.

Dans le cadre des importants travaux sous et sur la voie principale du village, la route 261, la Ville de Bécancour a décidé d’installer, à chaque extrémité, un îlot central pour ralentir la circulation. Or, les besoins des agriculteurs avec leur machinerie surdimensionnés ne semblent pas avoir été entièrement considérés.

Seulement 14 pi 9 po de dégagement, alors que certains équipements agricoles ont des largeurs allant jusqu’à 24 pieds.

Ouvrir en mode plein écran La machinerie agricole peut difficilement ou pas du tout circuler sur la route en raison de l'installation d'un îlot central. Photo : Bruno Castella

Le plus gros producteur céréalier des environs se retrouve pris au piège. Actuellement, la manière dont ça a été fait, c’est que nous autres on ne peut plus traverser où sortir du village. Actuellement, ils ont fait des modifications et on va être obligés de sortir du village à contresens, côté ouest , dit le producteur Michael Mathis.

L’îlot nord bloque maintenant l’une des deux entrées de Claude Rheault, un résident, et par l’autre, un tracteur tirant une remorque ou un poids lourd ne peut repartir de sa propriété en tournant vers le nord.

Quand on arrive avec un gros camion, il ne peut pas partir vers le nord. Il faut qu’il aille tourner dans la rue et après ça s’en aller.

Des solutions explorées

Dans les derniers jours, la Ville est venue étendre du gravier pour élargir l’accotement de l’une des deux voies. En roulant à cheval sur la bordure de ciment, ça passe, mais au prix d’un dangereux contresens pour la machinerie allant vers le nord.

Pour ce qui est de l’autre îlot prévu du côté sud du village, la Ville aurait consenti à la décaler vers le nord, mais il faudra encore composer avec une borne-fontaine et une maison.

La Ville de Bécancour explique que c’est un enjeu de sécurité qui a justifié ces aménagements. Une rencontre aura lieu la semaine pour examiner des solutions. Pour vraiment identifier les meilleures solutions possibles pour atteindre ces deux objectifs, c’est-à-dire de cohabiter avec les activités agricoles et en même temps de garder notre objectif de sécuriser notre monde , explique la mairesse Lucie Allard.

Elle indique que toutes les options sont sur la table, notamment la démolition de l’îlot déjà en place.