Les voisins de la cimenterie McInnis en ont ras le bol

Certains propriétaires qui résident à proximité de la cimenterie McInnis de Port-Daniel–Gascons en ont assez des désagréments causés par l'usine dans leur vie quotidienne. Malgré des bris sur leur propriété, des lettres et des mises en demeure, ils sentent que leur désarroi n'est pas pris au sérieux par les dirigeants de la cimenterie.

Michèle Langlois et Raoul McInnis ont vu leur qualité de vie se dégrader grandement depuis l'été 2020. C'est à ce moment que la cimenterie, qui se trouve tout près de leur maison située sur le chemin de l’Anse McInnis, a commencé à rejeter des poussières collantes.

Depuis, une centaine d'épisodes d'émanations de particules ont été signalés à Urgence-Environnement par l'entreprise, selon le ministère de l'Environnement.

Depuis 2020, des rejets de poussières provenant de la cimenterie se déposent fréquemment sur les propriétés voisines. Ciment McInnis a payé de nombreux nettoyages. (Photo d'archives)

On a perdu la sérénité, la paix et la jouissance qu’on avait ici sur notre propriété , affirme Michèle Langlois, qui habite l’endroit depuis 47 ans.

Michèle Langlois et Raoul McInnis souhaitent que leurs préoccupations et les dommages causés à leur propriété soient pris en compte par Ciment St Marys.

Depuis trois ans, le couple ne compte plus les heures passées à nettoyer sa grande maison.

Mon conjoint a dû rénover la maison à l’extérieur, sabler les galeries, laver les murs extérieurs, énumère-t-elle. On doit laver les vitres souvent. C’est épouvantable. C’est noir, c’est vraiment noir.

Michèle Langlois et Raoul McInnis ont même arrêté d'utiliser leur thermopompe, car les filtres de l'appareil laissaient passer les poussières.

À l'été 2020, la cimenterie a payé deux lavages professionnels pour nettoyer le toit de leur demeure couverte de poussières abrasives. Depuis, l'eau de pluie s'infiltre dans la maison, car les lavages effectués avec du vinaigre et de l'eau chaude sous pression ont endommagé le toit.

Étant donné que le toit est en tôle, il y a des vis avec du caoutchouc autour. Ça a brûlé le caoutchouc et la toiture commence à rouiller de place en place , explique Michèle Langlois.

Raoul McInnis montre un des nombreux endroits où son toit s'est mis à couler.

Au début de l'été, un employé de la cimenterie est venu constater les dégâts et prendre des photos, mais sa visite n’a donné aucun résultat.

Je l’ai rappelé deux fois, je n’ai jamais eu de nouvelles, déplore Michèle Langois. C’est tannant de jouer à cache-cache avec le monde. Ça ne devrait pas marcher de même, parce qu’on nous avait promis une usine propre.

Cet été, le couple est même allé jusqu'à demander à Ciment St Marys de racheter sa propriété, une requête également partagée par un couple voisin. L'entreprise a refusé.

La cimenterie McInnis a fait l'objet de plusieurs sanctions environnementales depuis 2015.

Au-delà des dommages matériels, Michèle Langlois s'inquiète d'abord et avant tout pour sa santé.

Le gros problème, c’est qu’on ne sait pas ce qu’on respire. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Est-ce que Ciment McInnis va régler le problème?

La direction pourrait nous rencontrer, les gens les plus proches, pour voir ce qu’il en est et ce qu’elle peut faire , propose-t-elle.

Du dynamitage... et de la céramique cassée

Rénald McInnis, un autre voisin de la cimenterie, aimerait lui aussi pouvoir rencontrer les dirigeants de Ciment St Marys pour leur faire part de ses doléances.

J’ai bâti ma maison en 1980, j’ai commencé à avoir des problèmes en 2017. Je n’en ai jamais eu avant ça.

Depuis le début des activités de l'usine, il constate des bris dans sa maison qu'il attribue aux activités de dynamitage de la cimenterie.

Rénald McInnis habite à proximité de la cimenterie McInnis, sur la route 132.

Ma céramique s'est cassée dans la cuisine, il y a eu une déviation dans la galerie en avant qui fait en sorte que l’eau ne s'écoule plus vers la pelouse, elle va vers la maison, explique M. McInnis. J’ai des fissures de gypse dans le sous-sol et une autre dans ma fondation.

De nombreuses tuiles de céramique sont cassées dans la cuisine de Rénald McInnis.

M. McInnis a envoyé deux mises en demeure à la cimenterie, la première en 2019 et la seconde en 2022.

Ciment St Marys a mandaté la firme WPS, la même qui a construit la cimenterie, pour réaliser une étude d'impact des vibrations sur sa propriété.

L'entreprise signale avoir évalué des mesures de vibration liées au dynamitage dans la carrière entre 2018 et 2022, période durant laquelle 427 dynamitages ont été enregistrés par un sismographe permanent. Elle a aussi observé les données d’un sismographe mobile installé pendant deux mois sur la propriété de Rénald McInnis à l'automne 2019.

L’étude conclut que les travaux de dynamitage de la carrière McInnis n’ont pas causé les dommages cosmétiques ni les dommages structuraux réclamés par le propriétaire .

Ils disent que ce n’est pas de leur faute, que ce n’est pas eux qui font ça, mais je ne peux pas comprendre, parce que ce sont les seuls qui font du dynamitage, qui créent du mouvement de terrain. Je ne sais plus quoi faire.

Rénald McInnis affirme ne plus avoir les moyens de poursuivre des démarches avec un avocat, après avoir déjà investi plus d’un millier de dollars. À l’instar de Raoul McInnis et Michèle Langlois, il déplore le peu de considération des dirigeants de la cimenterie à son égard.

Quand j’ai envoyé la mise en demeure, un nommé Rémi Bujold [un consultant embauché par la cimenterie] m’a appelé et il m’a dit : "M. McInnis, je m’occupe de votre cas", relate Rénald McInnis. Je n’en ai jamais entendu parler après, il ne m’a jamais rappelé.

Ciment St Marys se défend

Invitée à commenter la situation, Ciment St Marys nous a fait parvenir une réponse écrite.

L'entreprise soutient qu'elle a donné suite à toutes les préoccupations des citoyens qui sont attribuables à ses activités.

Nous ne sommes au courant d’aucun cas où un résident aurait formellement exprimé une préoccupation valide et vérifiable qui serait restée sans réponse de la part de l’usine , écrit un porte-parole.

Les préoccupations sans lien vérifiable avec nos activités peuvent ne pas recevoir le même niveau de réactivité , précise-t-il.

La cimenterie McInnis de Port-Daniel–Gascons

Ciment St Marys affirme avoir investi 10 millions de dollars depuis l'acquisition de la cimenterie en 2020 pour améliorer sa performance environnementale et avoir diminué le nombre d’événements environnement déclarés de 63 % jusqu’à maintenant en 2023 par rapport à 2020.

Nous faisons des efforts et des investissements continus pour gérer les impacts environnementaux de nos activités , indique l’entreprise.