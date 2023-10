La semaine prochaine, l'Alberta entamera des consultations téléphoniques publiques pour évaluer l'intérêt de la population par rapport à la question d'un retrait éventuel de la province du Régime de pensions du Canada ( RPC) pour créer son propre régime de retraite.

Un groupe d'experts dirigé par l'ancien ministre des Finances de la province, Jim Dinning, a indiqué qu'il y aurait cinq réunions publiques de 90 minutes sur une période de six semaines, chaque rencontre étant axée sur l'obtention d'informations en provenance d'une région différente.

M. Dinning précise que le débat sera axé sur les conclusions d'un rapport commandé par le gouvernement de l’Alberta.

Ce rapport, rédigé par LifeWorks, estime que l'Alberta mérite plus de la moitié des 575 milliards de dollars du RPC et que, avec cet argent, un régime de retraite propre à la province pourrait réduire les coûts de cotisation et augmenter les prestations.

Ouvrir en mode plein écran C'est l'ancien ministre des Finances Jim Dinning qui dirigera le groupe d'experts chargé de mener des consultations publiques par téléphone. Photo : Chris Schwarz/Gouvernement de l'Alberta

Recours possible à un référendum

Les critiques affirment, pour leur part, que les calculs du rapport sont discutables et que le gouvernement fédéral et les autres provinces ne permettraient jamais à un membre de s'approprier la moitié du RPC .

Le gouvernement du Parti conservateur uni, dirigé par la première ministre Danielle Smith, affirme que, si M. Dinning constate que la population est ouverte à la création d'un régime albertain, l'étape suivante sera un référendum.

