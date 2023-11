Cuba n’est plus la même : Internet pour tous

Si les Cubains n’hésitent plus à se faire entendre quand ils sont insatisfaits des réformes économiques, parler politique est encore largement tabou. Il y a cinq ans, tous les Cubains ont eu accès à Internet – et à tous les médias sociaux – sur leurs téléphones. Alors, ils s’informent à toutes les sources, même celles que le gouvernement n’aime pas.

L’arrivée d’Internet à Cuba a été lente et tardive.

Les ordinateurs étaient rares. De plus, pour se connecter avec un téléphone, il fallait se trouver près d’une source wi-fi publique, et les cartes d’abonnement étaient chères.

Le 6 décembre 2018, tout a changé. Les téléphones pouvaient dorénavant se connecter au web. Les données cellulaires devenaient accessibles sur les téléphones qui avaient accès à un réseau 3G. Et la 4G s'installe de plus en plus aujourd'hui.

Une série de trois reportages : La pire crise en 30 ans Internet pour tous Les Russes sont de retour

Les Cubains peuvent dorénavant se connecter à un site, télécharger un document ou encore lire un courriel ou regarder une vidéo sans avoir à se connecter à un point wi-fi comme par le passé. Lentement mais sûrement, l’accès à Internet se généralise.

Sur 11 millions d’habitants, il y a 7 millions et demi de téléphones mobiles qui ont presque tous une connexion Internet et il y a plus d’un million de connexions fixes, soit 9 millions de gens connectés , détaille Carlos del Porto, professeur de génie informatique et conseiller à Cinesoft, une firme d’État d’informatique et de matériel audiovisuel.

Avec leurs téléphones, les Cubains peuvent se connecter à un site ou télécharger des documents sans passer par un point wi-fi. Photo : Associated Press / Desmond Boylan

Ils sont connectés moyennant des forfaits mobiles qui étaient historiquement très chers. Cependant, avec la dévaluation actuelle du peso cubain face au dollar américain à cause de l’inflation, le meilleur forfait coûte 500 pesos, soit environ 2 dollars. Une aubaine.

Faute de pouvoir se connecter à la Floride, ce qui serait logique mais qui s'avère impossible à cause des sanctions américaines, c’est un câble vénézuélien, ALBA-1, qui a connecté Cuba en 2013.

Un câble français de la compagnie Orange, baptisé ARIMAO, venu de la Martinique, est arrivé à Cienfuegos en avril dernier. Cuba n’a pas encore le budget pour aménager l’infrastructure nécessaire au rayonnement de ce câble dans l’île, mais les perspectives d’amélioration des services sont prometteuses.

Censurées depuis longtemps sur Internet, les publications de 14ymedio peuvent maintenant être consultées facilement sur un téléphone. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

Médias d'opposition et réseaux sociaux

Nous vivons sur une île, donc nous sommes curieux de tout ce qui se passe à l’extérieur. Et nous consommons beaucoup d’informations venant de l’extérieur , souligne Carlos del Porto.

Y compris des médias théoriquement censurés par le gouvernement.

Parmi les plus anciens, 14ymedio est depuis longtemps censuré sur Internet, mais tout le monde peut le voir sur son téléphone. Même chose pour Joven Cuba ou El Estornudo.

Un site d’information, El Toque, est en sursis. Il est encore toléré, mais ses journalistes se sentent menacés.

Paquito El de Cuba, le nom sous lequel est connu Francisco Rodriguez Cruz, a dû choisir entre un journal d'État et un autre média qui l'employait. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

Francisco Rodriguez Cruz, dit Paquito El de Cuba , écrivait pour El Toque, mais son employeur principal, le journal d’État Trabajadores, l’a obligé à choisir. Décision crève-cœur, parce qu’El Toque payait bien. En euros.

La loi – la Constitution – proscrit tout organe d’information ne relevant pas de l'État à Cuba. Dans les faits, l’accès aux médias interdits ne fait qu’augmenter, parce qu’ils ont de l’argent et visent la majorité de la population cubaine , explique Paquito El de Cuba, qui se décrit comme journaliste, blogueur, activiste gai, séropositif, père de famille et militant communiste. Il est une légende à Cuba.

Cette bataille sera difficile , croit-il.

Ces médias indépendants sont toxiques, plus intéressés à changer le système politique qu'à informer la population avec vérité , accuse Yoerky Sanchez Cuellar, directeur de Juventud Rebelde, le journal de l'Union des jeunes communistes.

Il y a non seulement l’information mais aussi les médias sociaux.

Ceux-ci ont transformé la vie des médias d’État comme le journal Juventud Rebelde. Son jeune directeur, aussi député et membre du Comité central du Parti communiste cubain, affirme que son journal tient compte de ce que les gens disent dans les médias sociaux pour se faire critiques des réformes économiques qui ne marchent pas et pour proposer des solutions.

Yoerky Sanchez Cuellar dirige «Juventud Rebelde», un journal d'État. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Ces médias sociaux ont joué un rôle crucial dans les manifestations massives qui ont secoué toute l’île le 11 juillet 2021, en pleine pandémie, pour dénoncer les pénuries et le manque de liberté.

Le mécontentement était réel. Mais certains manifestants ont été arrêtés et environ 380 d'entre eux ont été condamnés pour sédition et violence, certains à des peines allant jusqu’à 25 ans de prison. Cette sévérité a été condamnée par le Canada, entre autres pays, mais était justifiée, selon les autorités.

Depuis, il y a eu d’autres manifestations, convoquées et diffusées dans les médias sociaux. Elles ont également été réprimées.

Lors de telles manifestations, le gouvernement cubain interrompt l'accès aux médias sociaux comme WhatsApp ou TikTok. Le Code pénal sanctionne sévèrement leur usage pour organiser des rassemblements ou des manifestations qui menacent l’ordre public et encouragent la sédition.