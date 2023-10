Prix Sobey pour les arts : les finalistes s’exposent au MBAC

Distinguant les talents canadiens en arts visuels contemporains, le prix Sobey dévoile ses cinq finalistes. Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts, une exposition présente actuellement les œuvres de ces cinq artistes au MBAC.

Directeur, Initiatives curatoriales du MBAC et président du jury du prix Sobey pour les arts 2023, Jonathan Shaughnessy relève que la quête identitaire est un dénominateur commun aux œuvres présentées.

Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives curatoriales du MBAC et président du jury du prix Sobey pour les arts 2023. Photo : Radio-Canada / Émilien Juteau

Et aussi la sexualité, le genre, ce sont des choses qui sont vraiment questionnées cette année par les artistes , relève-t-il.

Il y a toujours des liens mais aussi des contrastes , souligne-t-il, rappelant que les artistes représentent cinq régions du Canada.

Des œuvres de Kablusiak Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Une œuvre de Séamus Gallagher Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Représentant la Côte Ouest et le Yukon, l'artiste et autrice métisse Gabrielle L'Hirondelle Hill présente des sculptures essentiellement réalisées à partir de tabac. Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Des installations vidéo signées de l'artiste ontarienne Michèle Pearson Clarke. Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Une œuvre de Anahita Norouzi Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Parmi les finalistes, on retrouve l’Ontarienne d’origine caribéenne Michèle Pearson Clarke, le Néo-Écossais Séamus Gallagher et la Québécoise d’adoption et iranienne d’origine Anahita Norouzi.

Une artiste et autrice métisse, Gabrielle L’Hirondelle Hill, et l’artiste et commissaire multidisciplinaire inuvialuk Kablusiak complètent la liste des finalistes.

Une reconnaissance à double importance

L'artiste multidisciplinaire iranienne Anahita Norouzi Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Je suis très touchée par cette reconnaissance. Pour les artistes immigrants, c’est important d’avoir ce soutien , fait valoir l’artiste multidisciplinaire iranienne Anahita Norouzi.

Cette dernière explique que cette reconnaissance a une double importance pour elle, puisque celle-ci valorise à la fois sa pratique artistique, mais aussi les questions qu’elle aborde dans sa pratique artistique, des questions pas toujours confortables , selon elle.

Anahita Norouzi a produit un projet artistique spécifiquement pour le prix Sobey. Les thèmes abordés explorent notamment l’histoire coloniale du Moyen-Orient, les déplacements et l’exploitation du pétrole.

La personne récipiendaire du prix sera désignée le 18 novembre prochain et remportera la somme de 100 000 $, tandis que les quatre autre finalistes remporteront 25 000 $.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 3 mars 2024.

Avec les informations de Marilou Lamontagne