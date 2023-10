« Arrêtons de nous demander ce qui cloche avec quelqu’un, mais demandons-nous plutôt ce qui leur est arrivé », affirme Christopher Mushquash, professeur au département de psychologie de l’Université de Lakehead.

Voilà, en substance, le message martelé par les experts qui ont pris la parole lors du deuxième forum annuel du comité de sécurité et de bien-être dans les collectivités de Thunder Bay.

Un message qui découle du thème du forum : Adverse Childhood Experiences (trauma complexe chez l’enfant).

Ouvrir en mode plein écran Le professeur au département de psychologie de l'Université Lakehead, Christopher Mushquash, et la PDG de Centre pour enfants de Thunder Bay, Diane Walker, figuraient parmi les présentateurs clés du forum. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Lee-Ann Chevrette, experte en sécurité et bien-être dans les collectivités, explique que le forum est l’occasion d’approfondir la compréhension collective qu’ont les membres de la communauté des impacts de l’adversité précoce et de ses implications sur la sécurité, la santé, le bien-être [...] des individus tout au long de leur vie .

Les études sur trauma complexe chez l’enfant traitent des effets des maltraitances infantiles sur l’état de santé et la qualité de vie à l’âge adulte, explique M. Mushquash.

Nous devons comprendre que le trauma précoce change la configuration de notre cerveau et mène à de graves conséquences.

Ce changement de paradigme, espèrent Mme Chevrette et M. Mushquash, entraînera, de la part des organismes communautaires et de la population en général, des interventions davantage empreintes de compréhension, de compassion et d’empathie.

En outre, Mme Chevrette affirme qu’il faut investir davantage en prévention afin d’atténuer, voire éviter, les impacts négatifs des expériences traumatiques de l'enfance.

Ouvrir en mode plein écran Certains participants ont tout de même exprimé combien ils se sentaient parfois accablés par l'ampleur des problèmes à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Par ailleurs, elle reconnaît qu’une des particularités de Thunder Bay demeure son importante population autochtone et que la communauté doit reconnaître, comprendre et prendre note des impacts des écoles résidentielles, de la colonisation et du racisme sur les enfants et leur famille .

Diane Walker, PDG du Centre pour enfants de Thunder Bay, croit que ce forum révolutionnaire met en place des balises pour que les enfants soient élevés plus sainement et que les familles soient davantage soutenues.

Au fond de nous , dit-elle, nous savons, en tant qu’être humain, que les gens qui subissent plus de traumatismes et de stress toxique réussissent moins bien dans la vie et sont moins en santé.

Mais, ajoute-t-elle, nous ne parvenons pas à aller aux racines du problème .

Des sentiments mitigés

Lors d’une période de questions après les présentations de Mme Walker et de M. Mushquash, plusieurs participants ont avoué se sentir dépassés au sujet de certaines situations.

Qu’il s’agisse des fusillades, de la prolifération des campements, des comportements difficilement gérables de certains enfants dans les écoles ou des quartiers de moins en moins sécuritaires, les questions adressées aux intervenants étaient teintées d’inquiétude.

Un sentiment que Mme Walker valide. Bien sûr que c’est accablant , s’exclame-t-elle.

Elle estime que la solution se situe toutefois dans l’action et que, parfois, tout ce que les individus peuvent faire consiste à travailler sur eux-mêmes.

Des fois, la seule différence que je peux faire dans le monde est de mieux répondre à mes enfants et à mes proches [...]

Elle croit que Thunder Bay comporte beaucoup de gens attentionnés et aimants qui souhaitent profondément que les choses s’améliorent pour les gens les plus vulnérables. Mais est-ce que le travail est terminé? Certainement pas , s’exclame-t-elle à trois reprises.

Un élan semble pousser la communauté vers l’avant pour que les choses aillent mieux, conclut-elle.