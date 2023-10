La vaccination contre la COVID-19 bat son plein en Estrie

La campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19 bat son plein à Sherbrooke. Contrairement aux problèmes d'approvisionnement dans d'autres régions, les autorités sanitaires de l'Estrie indiquent avoir reçu toutes les doses qu'elles attendaient. Elles invitent d'ailleurs les gens à prendre rendez-vous sur Clic Santé.

La semaine dernière, des pharmacies indiquaient néanmoins ne pas être épargnées par les difficultés d'approvisionnement.

La directrice adjointe des services intégrés de proximité et des opérations de vaccination, dépistage et prélèvements, Audrey Perron, dit qu'en ce moment, la réponse des usagers est très bonne .

Pour octobre, on avait plus de 17 000 rendez-vous qui étaient disponibles et pour l'instant on a plus de 15 000 rendez-vous qui sont pris. Pour le mois de novembre, il y avait 21 000 rendez-vous qui sont ouverts et on a présentement 13 000 rendez-vous qui sont déjà pris.

Le médecin-résident à la Direction de santé publique, Sébastien Bergeron, indique que même si on n'entend pas moins parler de la COVID-19, en Estrie, c'est encore bien actif .

On remarque depuis cet été qu'il y a une augmentation des cas, notamment dans les résidences pour personnes âgées et dans les CHSLD. On voit de plus en plus de consultations à l'urgence.

Une femme rencontrée jeudi matin dit qu'elle a décidé de se faire vacciner puisqu'elle travaille avec le public. Vu que je suis plus à risque avec mon âge, je préfère l'avoir et en plus je suis plus fragile donc c'est pour cette raison , raconte-t-elle.

C'est beaucoup plus prudent et on fait attention à notre santé , renchérit une autre patiente.

Des plages horaires sont disponibles partout sur le territoire de l'Estrie.

Avec les informations de Christine Bureau