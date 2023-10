Un premier album de chansons originales en 12 ans pour Marie-Denise Pelletier

L’autrice-compositrice-interprète Marie-Denise Pelletier lance jeudi Sous ma peau de femme, un premier album de chansons originales en 12 ans. La chanteuse s’y trouve bien entourée, aux côtés de Robert Charlebois, de Michel Rivard, de Louis-Jean Cormier et même de l’artiste multidisciplinaire Marc Séguin, qui signe le texte de Petite fin du monde.

Il y a un peu plus de 40 ans, en 1982, la chanteuse remportait le prix d’interprétation au Festival international de la chanson de Granby. Quatre ans plus tard, elle était découverte du grand public grâce au rôle de Stella Spotlight dans Starmania, et lançait son premier album, Premier contact.

Depuis 2019, elle sillonne les routes du Québec aux côtés de Marie Carmen et de Joe Bocan avec le spectacle primé à l’ADISQ Pour une histoire d’un soir, qui a largement dépassé le cap des 50 000 billets vendus.

En regardant le chemin parcouru, Marie-Denise Pelletier s’estime chanceuse d’avoir pu chanter aussi longtemps. J’ai réalisé mon rêve, parce que moi je rêvais de faire ça toute ma vie , explique-t-elle au micro de Rebecca Makonnen à l’émission De l’huile sur le feu.

Ce n’est pas encore fini, je devrais chanter encore une couple d’années, mais pour moi, c’est comme mission accomplie. Je suis vraiment très fière de mon parcours, parce que ça n’a pas toujours été facile.

La chanteuse Marie Denise Pelletier célèbre 40 ans de carrière.

Trouver l’amour

À 63 ans, celle qui affirme avoir a un doctorat en peine d’amour lance un album empreint d’un grand romantisme, inspiré en partie par sa rencontre avec son partenaire, Normand, il y a bientôt neuf ans. Elle lui dédie d’ailleurs cet album.

Il y a une fibre romantique, très certainement. J’ai rencontré à 55 ans l’homme de ma vie, le parcours a été long [...] Ma vie a littéralement changé depuis ce temps-là , explique-t-elle.

Pure coïncidence ou signe de la vie, Marie-Denise Pelletier a rencontré Normand à quelques pas de l’endroit où elle avait tourné le clip de Tous les cris les S.O.S en 1988, aux Îles-de-la-Madeleine, terre d’adoption de la Montréalaise depuis 1979.

Des collaborations avec Charlebois, Marc Séguin et plusieurs autres

Si Sous ma peau de femme parle inévitablement d’amour, il aborde aussi des sujets plus sérieux, comme celui de l’environnement dans une chanson signée par Marc Séguin, Petite fin du monde.

J’ai eu l’immense privilège d’être assise à ses côtés lors d’un souper chez Diane Juster, qui a le don de réunir toutes sortes de monde. Ce soir-là, la mayonnaise a pogné. On a jasé et on a vraiment connecté , explique Marie-Denise Pelletier.

Je l’adore parce qu’il n’est pas politically correct, il dit exactement ce qu’il pense. Mais c’est aussi sa façon de le dire : il a un esprit poétique, une façon de nous faire voir la vie en passant par la nature.

Michel Rivard a écrit les paroles et la musique de Novembre, alors que Robert Charlebois a composé la musique qui accompagne les paroles de Marc Chabot sur Prête-moi tes rêves. Moran et Catherine Major ont travaillé ensemble pour pondre Je t’ai connu, et Louis-Jean Cormier a composé la musique de Cette femme-là.

Marie-Denise Pelletier sera en tournée à compter du 8 février 2024 pour présenter Sous ma peau de femme à la grandeur de la province. Les dates de concert et les billets sont en vente sur le site de Marie-Denise Pelletier (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de Rebecca Makonnen, animatrice de l'émission De l'huile sur le feu.