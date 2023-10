Une vague de grève déferle sur le secteur public du Bas-Saint-Laurent

Les enseignants du Cégep de Rimouski ont voté jeudi en faveur d'un mandat de grève. Ils étaient les derniers à procéder au vote dans la province et emboîtent le pas aux autres cégeps du Québec, incluant ceux de Rivière-du-Loup et de La Pocatière.

Sur les 280 membres du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski ( SEECR ), 145 membres ont voté à 92 % en faveur du mandat de grève.

Ce qui est en cause? C'est la lenteur avec laquelle évoluent les négociations en cours depuis près d'un an et demi pour le renouvellement de la convention collective des enseignants, estime Philippe De Carufel, coordonnateur du SEECR .

À la table de négociation, ça n’avance pas!

Il y a beaucoup de fermeture de la part de la partie patronale. Il y a des fins de non-recevoir à différents besoins qu’on nomme depuis plusieurs négociations , précise le coordonnateur du mouvement syndical.

La précarité, l’insertion socioprofessionnelle, le régime de retraite et les assurances collectives, en autres, font partie des enjeux ciblés par le personnel enseignant.

Philippe De Carufel espère que la menace de grève exercera une pression pour voir les négociations avancer.

Il n'y a pas d’ouverture et il n’y a pas non plus de volonté de faire avancer les discussions , affirme M. De Carufel. On a l’impression que l’on perd notre temps, donc on arrive à cette étape ultime. Ce dernier espère que la menace de grève exercera une pression sur Québec pour voir les négociations cheminer.

Le Front commun intersyndical fait pression

Les enseignants des cégeps suivent le mouvement de plusieurs autres groupes d’employés du secteur public en négociation avec le gouvernement du Québec pour renouveler leur convention collective.

C’est le cas des 2300 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ( APTS ) du Bas-Saint-Laurent qui ont voté, eux aussi, en faveur d’un mandat de grève à 93,7 % mercredi.

Nos conditions de travail sont étroitement liées à l'accès aux services et à la qualité des services de la population.

Ils réclament, en priorité, de meilleures conditions salariales pour leurs employés, en tenant compte de l’inflation. Il y a un écart assez considérable entre la proposition du gouvernement qui est à 9 % sur cinq ans, alors que lui-même évalue l’inflation à 16,4 % sur cinq ans , détaille Simon Dubé, représentant national de l’ APTS , pour le Bas-Saint-Laurent.

Plus tôt dans le mois, c’était au tour des 1500 membres du syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis ( SERM ) qui couvre les centres de services scolaire Monts-et-Marées et des Phares, de voter un mandat de grève, le 5 octobre dernier.

C'était aussi le cas des enseignants des centres de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Le Front commun intersyndical représente un ensemble de 420 000 employés des réseaux publics de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Différents mouvements de grève devraient s'organiser au cours des prochaines semaines, selon la progression des négociations avec le gouvernement du Québec.

Avec les informations de Caroline Cyr