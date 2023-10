Ottawa finance 14 projets pour soutenir les aînés au Yukon

Ottawa finance 14 projets pour soutenir les aînés du Yukon. L’investissement de plus de 342 000 $ permettra notamment à l’Association franco-yukonnaise (AFY) d’organiser des ateliers sur l’exploitation financière des aînés.

Une pièce de théâtre pour la radio concernant la bienveillance et la bientraitance sera aussi mise sur pied grâce à une enveloppe de 25 000 $ qu’a obtenu l’ AFY .

Les aînés sont l’une des populations avec la croissance la plus rapide au Canada et certainement au Yukon aussi , souligne le député fédéral du territoire, Brendan Hanley, lors de l’annonce de mercredi.

Pour la directrice de l’Association franco-yukonnaise, Isabelle Salesse, ces initiatives sont importantes pour offrir de meilleurs services aux aînés francophones.

Nous devons les garder impliqués et actifs dans nos communautés. Nous avons un devoir de briser l’isolement que plusieurs peuvent vivre et trouver des façons innovantes de les inclure dans nos communautés dans toutes nos activités , a-t-elle indiqué.

Bien qu’elle soit reconnaissante de ce financement, Isabelle Salesse dit qu’un montant ponctuel pour des projets spécifiques est insuffisant pour améliorer à long terme la qualité de vie des aînés.

Ça aide de faire quelque chose, mais l’année suivante qu’est-ce que l'on fait? On doit inventer un nouveau projet et cela n’aide pas à structurer et à bien servir nos aînés aux meilleurs de nos capacités , souligne-t-elle.

Ce financement a été accordé dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés qui soutient des projets communautaires visant à briser l’isolement des personnes âgées.

Au total, 14 projets, allant de l’atelier de couture à l’installation de système de sécurité ou de sonorisation dans des bâtiments d’association pour aînés, ont été approuvés dans près d'une dizaine de communautés au Yukon.