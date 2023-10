Pont Alexandra : un député de Gatineau craint une fermeture définitive

Alors que le pont Alexandra est fermé pour un an pour des réparations, le député fédéral de Gatineau Steven MacKinnon craint que des défauts supplémentaires soient identifiés lors des travaux et qu’il ne puisse rouvrir comme prévu à l'automne 2024.

On a toujours très bien communiqué [et] articulé le fait que le pont Alexandra était dans un piteux état et que nous devions procéder rapidement, d'abord, à préserver le petit peu d'utilité qu'il peut avoir, mais aussi à planifier son remplacement , souligne-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Cependant, nous sommes dans un processus où ça va prendre à peu près un an pour nous faire sauver trois, quatre ans. Et ça, c'est si on ne découvre pas de défauts graves qui empêcheraient la réouverture du pont , poursuit M. MacKinnon.

À la fin des travaux en cours, le pont Alexandra devrait être de nouveau accessible à la circulation automobile, prévoit Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), l’organisme fédéral responsable de cette traverse.

Ouvrir en mode plein écran Le député libéral de Gatineau, Steven MacKinnon (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Cette réouverture sera toutefois temporaire, puisqu’il est prévu que le pont, qui approche de sa fin de vie, soit démoli en 2028 et remplacé par la suite.

Publicité

Connaissant l'état de cette structure, connaissant l'amplitude des travaux qui doivent être exécutés, je pense qu'il y a risque et je pense qu'on se doit maintenant d'être très clair et très transparent avec les gens , craint-il.

Steven MacKinnon croit également que son gouvernement ne devrait pas débourser de sommes supplémentaires pour ce pont qui est, dit-il, au stade de soins palliatifs .

On ne peut plus continuer à investir comme ça dans la réhabilitation de ce pont-là au lieu d'investir dans un nouveau pont signature pour la région dans notre centre-ville , affirme le député libéral, qui s'est toujours montré en faveur d'un sixième pont interprovincial entre Gatineau et Ottawa.



La Coalition pour la sauvegarde du pont Alexandra ne partage pas les craintes du député libéral gatinois.

Le porte-parole francophone de la Coalition, Claude Royer, soutient que l'état du pont est très bien documenté par SPAC et que la découverte de problèmes supplémentaires serait surprenante.

Ouvrir en mode plein écran Claude Royer est le porte-parole francophone de la Coalition pour la sauvegarde du pont Alexandra. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Si vous voyez les documents qu'ils [SPAC] ont produits au printemps, c'était très clair où ils s'en allaient et quel était l'état du pont actuel. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de surprises à ce stade-ci. Du moins, c'est très peu probable , estime Claude Royer.

Dans une déclaration par courriel en réaction aux propos du député Steven MacKinnon, Services publics et approvisionnement Canada réitère que les travaux en cours sont nécessaires pour que le pont Alexandra demeure en service, sécuritaire pour ses usagers et pour faciliter sa déconstruction prévue en 2028 .

Contrairement aux automobilistes, les piétons et les cyclistes ont toujours accès au pont Alexandra pendant ces travaux de réhabilitation et de réparation qui se poursuivront jusqu'à l'automne 2024.

Même si le pont doit être remplacé prochainement, nous continuerons d’effectuer des travaux de réparation pour maintenir le pont en service jusqu'à ce qu'un nouveau pont soit construit.

Afin de nous assurer que le pont Alexandra demeure sécuritaire pour les usagers, nous l’inspectons régulièrement et nous avons installé un système de surveillance qui nous fournit des données en temps réel sur son état , indique la SPAC .

Avec les informations de Laurie Trudel, Alexandra Angers et Mathieu Cordeau