La Loi sur l’évaluation d’impact contrevient aux droits des provinces, dit la Cour suprême

La Cour Suprême du Canada donne raison à l'Alberta et déclare que la Loi sur l'évaluation d'impact adoptée en 2019 par le gouvernement fédéral empiète sur les compétences provinciales, notamment en ce qui a trait à la gestion de leurs ressources naturelles.

La Loi sur l’évaluation d’impact (Nouvelle fenêtre) permet au gouvernement fédéral d'examiner la façon dont un projet influe sur le travail d'Ottawa sur les changements climatiques, la parité entre les sexes et certaines questions sociales, ainsi que ses effets cumulatifs lorsqu'il est combiné avec d'autres projets.

Les juges de la plus haute instance judiciaire du pays ont confirmé une décision rendue en 2022 par la Cour d'appel de l'Alberta.

La Cour suprême a décidé que la Loi sur l'évaluation d'impact respecte la Constitution. Photo : Getty Images / Chris Ryan

Plusieurs provinces opposées aux mesures fédérales

Les gouvernements de la Saskatchewan et de l’Ontario s'étaient rangés du côté de l'Alberta dès le début des démarches judiciaires. Plusieurs représentants de l'industrie pétrolière et gazière ont aussi appuyé la province qui a également reçu le soutien de la Première Nation crie de Woodland et celui du Conseil des ressources indiennes du Canada qui représente 130 Premières Nations.

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Manitoba se sont rangés derrière l'Alberta. Même la Fondation de la Constitution canadienne, une organisation qui vise à protéger les libertés constitutionnelles des Canadiens, s’est exprimée dans le même sens que l’Alberta.

Des Premières Nations favorables

À l'opposé, plusieurs groupes environnementaux et Premières Nations, dont la nation crie Mikisew, la Nation Chipewyan d'Athabasca, les Nations du Conseil tribal File Hills Qu'Appelle et la Coalition des Premières Nations pour les grands projets, qui regroupe environ 70 communautés et groupes autochtones, étaient favorables aux mesures fédérales.

La Première Nation Lummi, de son côté, ne s'est pas prononcée sur l'ensemble de la loi, mais soutenait les articles traitants des impacts sur les Premières Nations.

Pour la Colombie-Britannique, la loi respecte la constitution, mais la province note que les évaluations faites en vertu de la loi concernant des projets relevant de compétences provinciales doivent être évaluées aussi en fonction de l'intérêt public de la province.

