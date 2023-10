Les pompiers forestiers demandent de meilleurs salaires

Les pompiers forestiers de l’Ontario, représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), demandent une compensation adéquate pour le niveau de risque associé à leur travail et une plus grande stabilité d’emploi.

Le syndicat affirme que les pompiers forestiers font face à des risques semblables aux pompiers urbains, sans que ce soit reconnu officiellement, et que les changements climatiques ne font qu'accroître les risques.

C’est pourquoi il demande à la province une reclassification des postes de pompiers forestiers, qui sont considérés comme des techniciens à l'heure actuelle, pour refléter le niveau de risque encouru.

Le SEFPO rappelle que quatre pompiers forestiers ont perdu la vie cette année, dont un pompier ontarien qui était allé prêter main-forte en Colombie-Britannique.

Publicité

Selon le syndicat, le salaire moyen des pompiers forestiers, un emploi saisonnier, est de 17 400 $ par année, ce qui complique le recrutement.

Ils aiment faire leur travail, affirme Ken Steinbrunner, porte-parole du SEFPO pour la région 6. Ils veulent revenir mais ils ne gagnent pas assez d'argent pour vivre.

Il manque 250 pompiers en province , explique Maurice Patry, pompier forestier depuis 25 ans.

Chaque année, on en a de moins en moins qui veulent faire l'ouvrage parce que c'est trop dangereux et l'argent est pas là.

Le SEFPO a fait part de ces demandes au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Graydon Smith, qui a tenu un point de presse jeudi à Timmins.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Smith a souligné que la saison 2023 des feux de forêt en Ontario, qui se termine officiellement le 31 octobre, a été particulièrement difficile. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il était présent pour annoncer un financement supplémentaire de 20,5 millions pour la lutte contre les feux de forêt.

Nous allons augmenter les capacités du personnel.

Cela comprend des investissements dans les technologies aériennes, comme les drones, et des fonds pour soutenir les efforts de lutte contre les feux menés par les Autochtones.

Le ministre explique que l'investissement permettra aussi de recruter plus de travailleurs.

Il afffirme aussi que la classification des emplois fait partie des négociations de convention collective, un dossier sur lequel se penche le Conseil du Trésor.

En date du 12 octobre, plus de 730 incendies ont été répertoriés depuis le printemps. Ils ont brûlé un total de plus de 460 000 hectares, soit trois fois plus que la moyenne des 10 dernières années.

Publicité

C’est toutefois moins que lors de la saison record de 2021, alors qu'il y avait eu près de 1200 feux qui avaient brûlé près de 800 000 hectares de forêt.

Manque de travailleurs d’expérience

L’annonce du ministre Smith a déçu le syndicat, qui croit que l’augmentation de la rémunération est nécessaire pour retenir le personnel expérimenté.

Les équipes actuelles sont beaucoup moins expérimentées que par le passé, selon le syndicat.

Autrefois, les équipes de pompiers forestiers, formés de 5 personnes, pouvaient avoir jusqu’à 100 ans d’expérience combinée.

Ouvrir en mode plein écran Maurice Patry est l'un des rares pompiers forestiers en Ontario avec une longue expérience du travail. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Maintenant, elles n'ont en général que 5 ans d’expérience totale, donc seulement 1 an d’expérience par pompier.

Or, il faut normalement 7 ans d’expérience pour être chef d’équipe. Le manque de personnel expérimenté cause donc un problème de leadership, selon le SEFPO .

Avec les informations de Jimmy Chabot