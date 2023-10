L’église de Saint-Vianney est à vendre

Une page d’histoire se tourne pour les quelque 500 habitants de la municipalité de Saint-Vianney dans La Matapédia. L’église du village est à vendre.

Avec l’augmentation des coûts de chauffage, des assurances et la toiture qui est à refaire, le bâtiment est devenu trop cher à entretenir pour la communauté.

Quelques bénévoles et membres de la Fabrique ont commencé à vider l’église. Les documents paroissiaux, cierges et autres objets liturgiques seront transportés vers la salle communautaire, où se tiendront désormais les services religieux.

La fermeture du lieu de culte ébranle la communauté viannoise.

C’est un peu difficile , confie la présidente de la Fabrique de Saint-Vianney, Yvette Jean. J’ai mis un message sur Facebook et les gens nous écrivent : ''ça nous fait de la peine, on pensait avoir des funérailles là, je viens de la paroisse Saint-Vianney''.

On entend beaucoup de choses. On sent des appuis aussi.