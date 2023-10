Arrêté par la SQ après s’être enfui à deux reprises au volant d’une voiture volée

Un homme de 33 ans de Saguenay, Éric Tremblay, a été accusé mercredi de recel au palais de justice de Chicoutimi. Il a été arrêté mardi après avoir pris la fuite à deux reprises lorsqu’un policier de la Sûreté du Québec (SQ) a constaté qu’il conduisait une voiture volée quelques jours plus tôt.

C’est sur la route 170 à Saint-Félix-d’Otis qu’il a été d’abord été aperçu vers 12 h 45 par un agent du poste de la MRC du Fjord-du-Saguenay, mardi.

L’homme s’est enfui et a été retracé de nouveau sur le chemin du Lac-à-la-Croix, grâce à l'aide de citoyens et du Service de police de Saguenay (SPS). Toutefois, après avoir déguerpi une seconde fois, son véhicule s’est enlisé.

Il s’est alors enfui à pied avant d’être retrouvé par les agents de la SQ .

Le prévenu a été interrogé par les enquêteurs en lien avec plusieurs dossiers de vols, de recel et de vols de véhicules, commis à Saguenay et ailleurs au Québec. En plus de recel, il a été accusé pour possession d’une substance interdite, d’introduction par effraction et de bris de probation.