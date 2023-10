Îles-de-la-Madeleine : jusqu’à 5,5 M$ en subventions de Québec pour le compostage

Au moment où de nombreuses administrations municipales du Québec se dotent de premières installations pour traiter leurs matières organiques, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine projette, elle, d'améliorer celles du Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR). Elle pourra d'ailleurs compter sur le provincial pour aller de l'avant, puisqu'il lui accorde une subvention maximale de 5,5 millions de dollars.

C'est ce qu'a confirmé par communiqué, la semaine dernière, la ministre responsable de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Maïté Blanchette Vézina, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

La ministre Blanchette Vézina s'est d'ailleurs dite ravie de l'appui du provincial à ce projet dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage.

Ouvrir en mode plein écran Selon Québec, les quantités de matières organiques à traiter annuellement sur l'archipel sont estimées à 4278 tonnes. Cette quantité inclut les matières domestiques, mais également celles en provenance des commerces et des institutions. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / svetikd

L'administration municipale des Îles-de-la-Madeleine souhaite depuis plusieurs années mettre à niveau et agrandir sa plateforme de compostage, un projet dont la facture pourrait s'élever jusqu'à huit millions de dollars. La balance serait assumée par la Municipalité, le projet se retrouvant dans son Plan de gestion de matières résiduelles.

Sans surprise, l'aide financière de Québec est très bien accueillie.

C'est une excellente nouvelle. C'est sûr que le compostage, c'est quelque chose d'important pour la communauté des Îles, pour les citoyens des Îles. Ça fait partie de notre fierté, mais avec le temps, on s'était retrouvé dans une situation où l'on avait des équipements vieillissants.

On a une petite plateforme de compostage qui date des années 1990 et depuis, les normes ont changé, nos quantités [de matières à traiter] ont augmenté, les équipements se sont améliorés, aussi. On a une bonne mise à jour à faire , explique Thibaud Durbec, chef de division à l'hygiène de milieu pour la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

Publicité

La qualité du compost produit sera améliorée, de même que les opérations. Le projet vise aussi à produire plusieurs types de compost.

Un archipel à l'avant-garde

L'archipel madelinot est considéré, au Québec, comme un pionnier en matière de traitement des matières résiduelles. Selon M. Durbec, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine serait d'ailleurs la première en province à avoir instauré la collecte et le traitement des matières organiques produites sur son territoire.

Ouvrir en mode plein écran Des montagnes de compost aux Îles, photographiées en 2018 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En raison l'insularité du territoire, l'administration municipale a dû s'organiser pour procéder de façon autonome et efficace en raison de sa situation géographique.

On ne peut pas mutualiser notre plateforme avec d'autres municipalités, comme le font la Gaspésie et la Côte-Nord , rappelle M. Durbec. Il précise d'ailleurs que la situation géographique des Îles a été prise en compte par Québec quant au financement, qui a ainsi été bonifié. On sait aussi que les coûts de travaux sont aussi beaucoup plus élevés qu'à l'extérieur , ajoute-t-il.

La Municipalité en est toujours à concevoir le projet. La prochaine étape est la préparation des plans et devis. Comme de nombreuses étapes sont à venir avant que l'initiative se concrétise, la livraison des nouvelles installations est prévue au cours de 2025 ou 2026.