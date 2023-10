Le hockey féminin franchit une nouvelle étape en Abitibi-Témiscamingue

Le programme de hockey féminin de l'Abitibi-Témiscamingue franchit une nouvelle étape cette saison avec l’entrée en scène des Lynx M-18 AA au sein de la Ligue interrégionale (LIHF).

L’équipe régionale dirigée par l'entraîneur-chef Jean-François Perron regroupe les meilleures joueuses de 13 à 17 ans des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue et même du Nord-du-Québec.

Au cours des dernières années, cette formation était intégrée à la ligue masculine M-15 A au cours de la saison régulière, en plus de participer à des tournois féminins et aux championnats provinciaux. Les dirigeants du programme féminin croient qu’il était temps de permettre aux joueuses de la région de se mesurer sur une base régulière avec d’autres formations féminines de leur calibre.

J’ai dirigé cette équipe l’an dernier et on voyait une grande différence d’attitude, de hargne et de désir lorsqu’on se présentait dans des événements féminins, souligne Jean-François Perron. Par rapport aux matchs contre les gars, elles étaient clairement plus enjouées à jouer au hockey.

Le pilote espère que ce premier projet dans une ligue provinciale permettra de mousser l'intérêt pour le hockey féminin dans la région. La réponse a été bonne cet automne, mais on a eu la confirmation de notre entrée dans la ligue juste à la fin août , précise-t-il.

Je vois ça comme une saison historique, un projet-pilote qui est un premier grand pas dans la bonne direction. On débute avec une équipe, mais notre souhait est de développer une structure plus importante qui pourrait permettre d’aligner une équipe féminine dans différents groupes d’âges d’ici quelques années.

Un défi logistique

Les Lynx disputeront un calendrier complet de 24 parties contre des formations de six autres régions du Québec. La moitié des matchs seront joués à Val-d’Or, histoire de réduire les distances pour les équipes de l’extérieur.

Avec des joueuses réparties aux quatre coins du territoire, Jean-François Perron réalise que cette saison représente un important défi de logistique. L’équipe va d’ailleurs concentrer ses entraînements lors des week-ends où elle n’aura pas de match, histoire de limiter les déplacements.

C’est évident qu’on parle de beaucoup de déplacements et de coûts supérieurs pour les parents par rapport aux années antérieures. Un autre défi sera de faire une sorte d’opération séduction pour s’assurer que les équipes de l’extérieur se sentent bien reçues chez-nous , fait l'entraîneur Perron.

Les deux premiers matchs réguliers des Lynx seront disputés samedi et dimanche à Granby, face aux Stars de Yamaska. Jean-François Perron s’attend à que sa formation soit compétitive dès sa première saison.