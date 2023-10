12 mois de prison pour l’un des braconniers du parc Oméga

Le deuxième accusé dans le dossier du braconnage au parc Oméga a été condamné à une peine de 12 mois derrière les barreaux pour les gestes commis au parc animalier et pour d’autres arrestations dans les jours antérieurs.

La peine est le résultat d’une suggestion commune à la suite de discussions entre le ministère public et la défense. De cette période de 12 mois, six jours sont retranchés puisque l’homme de 43 ans a passé quatre jours en détention préventive.

Le braconnier a été arrêté, le 10 novembre 2022, en compagnie de son co-accusé à l’intérieur du parc situé près de Montebello. Les deux hommes se trouvaient à bord d'un véhicule dans lequel ont été découvertes les carcasses de trois sangliers et d’un wapiti, ainsi que des armes à feu. Son co-accusé, âgé de 21 ans, a quant à lui reçu une peine de 10 mois de prison au début du mois de décembre 2022.

Il avait notamment plaidé coupable, en juillet, à des accusations d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et d’avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d’une introduction par effraction dans un dessein criminel.

Le ministère public estime que la peine remplit les objectifs de dénonciation et de dissuasion , a déclaré Me Caroline Buteau, la procureure qui a piloté ce dossier pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

L’avocat de l’accusé, Me Mathieu Bourgon, a concédé que la peine aurait pu être plus longue compte tenu du fait que son client a été arrêté à plusieurs reprises dans un court laps de temps.

Publicité

Quelques jours avant l’incident du parc Oméga, il avait été intercepté à deux reprises à bord de son véhicule avec diverses armes à feu au début du mois de novembre 2022, dont une fois lorsque son fils en bas âge se trouvait à ses côtés.

Me Bourgon a expliqué que son client a dû composer avec des problèmes de consommation avant les événements, et que cela pourrait avoir contribué à ses écarts de conduite.

La juge Anouk Desaulniers a d’ailleurs tenu à faire comprendre à l’accusé à quel point l’alcool est votre ennemi et que sa consommation lui a fait faire des choses inhabituelles et déplorables .

Une carabine chargée dans votre véhicule avec votre fils, c’est dangereux pour lui, pour vous et pour les policiers. C’est inacceptable.

Dans les jours qui ont suivi l’arrestation de l’homme au parc Oméga, les policiers ont perquisitionné son domicile. Ils ont trouvé quatre armes de chasse, en plus de remarquer l’absence d’un dispositif de verrouillage pour trois de ces quatre armes.

Je pense que la peine de 12 mois a du sens et qu’elle sert les intérêts de tous. Il aura l’occasion de reprendre sa vie en main sur de solides bases , a commenté Me Bourgon.

Ouvrir en mode plein écran La juge Anouk Desaulniers n’a pas mâché ses mots pour qualifier les gestes de l’accusé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Divers facteurs atténuants et aggravants ont été pris en considération dans l’élaboration de la peine.

Publicité

Tout d’abord, l’accusé a plaidé coupable, évitant ainsi un long procès. Aussi, il n’a aucun antécédent judiciaire . De plus, il est père d’un enfant, et la mère de celui-ci n’est plus dans le portrait , pour reprendre les mots de Me Bourgon.

Actuellement, cet enfant est entre les mains de la Direction de la protection de la jeunesse du Québec, mais l’accusé souhaite reprendre sa garde dès que possible.

Les avocats des deux parties ont aussi mis de l’avant que le risque de récidive est considéré comme étant faible et que l’homme paie sévèrement les coûts de son arrestation. Étant donné qu’il travaillait à titre de guide de chasse, il ne peut plus exercer sa profession. Les conséquences financières l’ont contraint de vendre sa maison pour retourner vivre chez ses parents, à l’extérieur de la région.

Ouvrir en mode plein écran L'homme de 43 ans ne pourra plus retourner au parc Oméga. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Probation de deux ans

L’accusé devra également se soumettre à une probation de deux ans, où il devra respecter une série de conditions. Parmi celles-ci, on lui demande de ne pas troubler l’ordre public, de garder une bonne conduite, de ne plus aller au parc Oméga, de ne plus posséder d’armes à feu, ni même des imitations d’armes à feu. Il devra d’ailleurs remettre celles qu’il détient à la Sûreté du Québec.

À travers cela, le braconnier devra poursuivre son processus de thérapie pour mieux gérer sa colère et son problème de consommation d’alcool.

La juge Anouk Desaulniers n’a pas mâché ses mots pour qualifier les gestes de l’accusé.

Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point cela est choquant. [...] Je ne comprends pas. Vous aviez 42 ans [en novembre 2022]. On ne nous avait jamais vus au palais de justice, et vous êtes partis sur une dérape, où les policiers ont eu à vous arrêter plusieurs fois sur une courte période.

Bien à l’écoute de la magistrate, l’accusé a acquiescé, insistant sur son dossier sans tache avant son court moment de folie au début du mois de novembre 2022.

J’y repense, et je n’ai que des remords. J’ai fait du mal à du monde et à la société. Je n’ai que des regrets.

Cependant, la juge semble confiante en ce qui concerne sa réhabilitation sociale. Elle lui a même lancé un sérieux avertissement : je vous souhaite la meilleure des chances. J’espère ne plus vous voir devant les tribunaux .